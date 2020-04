El FoGar otorgó créditos por $43.298 millones a MiPymes para el pago de salarios

Los bancos ya aprobaron créditos por $66.182 millones, de los cuales se desembolsaron $43.298,55 millones, a través de la línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a una tasa máxima del 24%, lanzada por el BCRA en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que paralizó la economía argentina. Así lo informó la autoridad monetaria, y destacó que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) otorgó avales para que las entidades financieras dispongan nuevos créditos por $89.073 millones.

Según un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), el 54% de las pequeñas y medianas empresas del país no están funcionando desde el inicio del aislamiento social, el 36 por ciento de ellas tiene actividades limitadas, y el 10% restante trabaja como lo hacía antes de la pandemia, por estar dedicado a actividades esenciales, permitidas por el Gobierno. Entre las empresas no operativas, las mayores frecuencias se encuentran en el sector de la construcción (74% de locales cerrados del total del rubro), industria manufacturera (65% cerrado del total del sector) y los comercios (65% cerrados del total del rubro), según la FOP.

Del monto desembolsado de $43.298,55 millones, a prestadoras de servicios de salud fueron $2.612,3 millones, alcanzadas por la normativa más allá de su tamaño y en el marco de la política nacional de prevención del COVID-19. La línea completa de financiamiento a MiPyMEs aprobada por el BCRA es de al menos 220.000 millones de pesos.



El BCRA informó que los créditos fueron otorgados desde la entrada en vigencia de la línea el 20 de marzo, y hasta el 8 de abril y se utilizan para abonar sueldos, capital de trabajo, acuerdos en cuenta corriente y financiación al consumo, entre otras necesidades, pero más allá de este tipo de préstamos, el sistema bancario en su conjunto otorgó créditos por 148 mil millones en los diez días hábiles que hubo entre el 13 de marzo al 1 de abril últimos.

Los bancos de capital nacional informaron que llevan otorgados 10 mil créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, por un total de 21.750 millones de pesos, según informó la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que vez puntualizó que más de la mitad de esos préstamos se otorgaron entre el lunes y miércoles de la semana pasada, antes de Semana Santa.

"La preocupación es muy grande"

Las empresa pymes vienen reclamando con insistencia al sistema financiero para darle agilidad al otorgamiento de esos créditos, que apuntan a sostener la actividad ante el parate económico que ocasiona la cuarentena.

Daniel Rosato, presidente de la entidad Industriales Pymes de Argentina (IPA), dijo en entrevista con Xinhua que "la situación es muy crítica. En el país hay 80 mil industrias pymes, que dan trabajo de manera directa a 1.200.000 personas, y 500.000 de esos puestos están en riesgo". "De mantenerse esta situación, para mediados de año centenares de pymes van a cerrar, en tanto y en cuanto los bancos no las financien. Las pymes necesitan financiamiento blando para cubrir cheques rechazados y para pagar salarios. La preocupación es muy grande", advirtió el directivo.

Según un informe de la consultora Analytica en el país hay 597.000 empresas, de las cuales el 97 por ciento son pymes de hasta 49 trabajadores. Esas firmas pueden sobrevivir sólo tres semanas sin crédito, mientras que las empresas con mayor número de trabajadores tienen una situación un poco más holgada, pudiendo soportar hasta 14 semanas de pago de salarios aun sin tener ingresos, de acuerdo con el informe.

El titular de IPA destacó que "los bancos privados siguen en la postura de no prestar dinero a las firmas para no correr riesgos, o los dan a empresas sin deudas, que no son muchas". "Antes de la pandemia, los bancos privados prestaban con una tasa de interés del 25 por ciento. Ahora, la tasa es del 24 por ciento, lo que muestra que no están haciendo ningún esfuerzo", planteó Rosato. El directivo consideró que "las tasas de los préstamos son caras y abusivas, necesitamos que los bancos financien a tasa cero, para evitar que se rompa la cadena de pagos ante la cantidad de cheques que están siendo rechazados".