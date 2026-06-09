El Gobierno eliminó 58 normas de comercio interior, entre ellas Ahora 12 y Precios Cuidados

El Gobierno nacional anunció, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, la desregulación de 58 normas vinculadas al comercio interior, entre las que se destacan las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

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Desde el organismo que orbita dentro del Ministerio de Economía, destacaron que estas modificaciones se dan "en el marco del proceso de desburocratización del Estado que está llevando adelante desde el inicio de la gestión". En donde la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, la primera de marzo y la segunda publicada en el Boletín Oficial de este martes 9 de marzo, "buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica".

La Secretaría destacó que, con esta decisión, ya fueron derogadas 240 normas desde el inicio de la gestión con el propósito de "simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado".

Una revisión para eliminar superposiciones normativas

Una de las medidas alcanzadas por este proceso fue la derogación de la Resolución 236/2021 de la entonces Secretaría de Comercio Interior, formalizada mediante la Disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

La norma eliminada permitía que adolescentes de entre 13 y 17 años presentaran reclamos o denuncias ante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor (VUF), el entonces Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC).

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Sin embargo, la nueva disposición sostiene que actualmente existen herramientas legales suficientes para garantizar esos derechos. Entre los fundamentos se señala que el Código Civil y Comercial de la Nación ya reconoce el principio de capacidad progresiva y el derecho de los adolescentes a ser escuchados, además de contemplar mecanismos de asistencia letrada para intervenir en procesos administrativos y judiciales.

Asimismo, la norma recuerda que la Disposición 137/2024 estableció un régimen especial para consumidores en situación vulnerable o de desventaja, categoría que incluye expresamente a adolescentes. Ese esquema prevé un procedimiento específico a través de la Ventanilla Única Federal de Reclamos para garantizar una atención diferenciada y asesoramiento especializado.

El objetivo oficial de profundizar la desburocratización

En los considerandos de la Disposición 534/2026, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sostuvo que la derogación busca evitar "toda superposición normativa y/o dispendio de jurisdicción administrativa" y avanzar hacia "una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos".

La revisión también incluyó la Resolución 12/2026, mencionada por el Gobierno dentro del paquete de normas eliminadas para simplificar el funcionamiento del comercio interior y ordenar el entramado regulatorio vigente.

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Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME señalaron que estas decisiones apuntan a facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias que pueden generar dificultades para quienes interactúan con el Estado y con los distintos organismos de control.

Por último, la administración nacional considera que la reducción del volumen normativo constituye una herramienta para mejorar la transparencia, brindar mayor previsibilidad jurídica y simplificar procedimientos. En ese marco, la eliminación de estas 58 normas se suma a la estrategia de desregulación que el Gobierno viene impulsando desde diciembre de 2023 como parte de su política de reforma administrativa.

GZ