El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización del sistema vial. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 112/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales interesadas en la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los corredores, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Se firmaron los primeros contratos de concesión de rutas del corredor Mercosur a privados

En efecto, en su artículo 1, la resolución señala "Autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0015-LPU25 para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II-B”

Cuatro tramos estratégicos para la logística y las exportaciones

Los nuevos corredores forman parte de la “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B” y están agrupados en cuatro tramos que atraviesan provincias clave del centro productivo del país: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Los segmentos a licitar son:

Tramo Mediterráneo (672 km): conecta el núcleo industrial y agroproductivo, con impacto directo en la competitividad regional. Tramo Puntano (720 km): corredor clave para el transporte de cargas de larga distancia e integración interprovincial. Portuario Sur (637 km): vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos vinculados a exportaciones. Portuario Norte (528 km): mejora la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Las obras abarcan rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193 y los accesos A005 y A008.

Luis Caputo: “Reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios”

El llamado había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el esquema apunta a sustituir el sistema vigente.

“Estas obras son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda a través de su cuenta oficial de X.

Caputo agregó que el objetivo es avanzar hacia “una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Cómo y hasta cuándo se pueden presentar ofertas

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12.00 horas. Ese mismo día se realizará la apertura de ofertas por vía digital.

Con esta etapa, el Ejecutivo profundiza el proceso de concesiones viales en un contexto de ajuste fiscal, buscando trasladar la inversión y el mantenimiento a operadores privados bajo el esquema de peaje, con foco en corredores logísticos estratégicos para el comercio exterior y el transporte de cargas.

