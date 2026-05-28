A solo 15 días del Mundial 2026, el clima futbolista aún no terminó de escalar en Argentina, pero en el Ministerio de Economía ya agitan el clima electoral. “No hay chances de que (Axel) Kicillof gane si se presenta”, afirmaron en un despacho oficial desde donde miran los precios de los bonos y se entusiasman. A más de un año de las elecciones presidenciales, los mercados le asignan altas posibilidades a Javier Milei de reelegir. Y ese signo le da la pauta al quinto piso del Palacio de Hacienda de que el riesgo país “se desplomará” a medida que se acerque el momento de ir a las urnas.

El índice que mide el JP Morgan está en la zona de los 500 puntos básicos y enfrenta desde hace meses dificultades para romper el piso y sostenerse un escalón más abajo. Según leen en las mesas de dinero de la City, es un número que expone dudas sobre la sustentabilidad de fondo del programa monetario y fiscal y que encierra la incertidumbre de un escenario binario de la política.

Y si bien para el equipo económico la sola certeza de la continuidad de La Libertad Avanza derrumbaría el riesgo país, es un umbral en el que el mercado ya le asigna una probabilidad alta a ese escenario. Federico Machado, estratega de LLZ, precisó que “la probabilidad de reelección según los precios de los bonos está entre el 75% y el 80%”. Un dato que confirma que el mercado ya compró el escenario base del oficialismo.

El límite de los rendimientos y el fantasma del GD35

De acuerdo al análisis en las pizarras, el límite para una mejora sostenida en los rendimientos se vincula con la naturaleza binaria que conserva la deuda argentina. Javier Casabal, analista senior de Adcap Grupo Financiero, advirtió sobre la extrema sensibilidad de las paridades ante un eventual cambio de tendencia en las encuestas de opinión. “El mercado pricea que lo más probable es que Milei sea reelegido. Sin embargo, el problema es cuánto valen los bonos si la reelección no ocurre”, explicó el especialista.

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“En 2025 ya tuvimos bastante información sobre cuánto cree el mercado que valen los bonos en un escenario de resultados electorales malos. El GD35, que hoy vale alrededor de USD 75, llegó a valer menos de USD 55 después de las elecciones de septiembre”, puntualizó Casabal. Desde la óptica de las mesas de dinero, el esquema ideal para deprimir el riesgo soberano requiere un escenario de menor polarización institucional: “Lo deseable sería que el escenario fuera menos binario. Es decir, que el mercado pueda ver candidatos de la oposición con posibilidades de competir que mantengan en buena medida ciertas políticas como el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y la apertura comercial”.

La hipótesis de la "no alternativa" en el oficialismo

La convicción en Yirigoyen y Balcarce es que la centralidad del Presidente se profundizará con el correr de los meses y descartaron de plano que el peronismo logre articular una opción competitiva que amenace el rumbo macroeconómico. El Fondo Monetario Internacional (FMI), a contramano del optimismo oficial, advirtieron en el Staff Report recién publicado tras aprobar la segunda revisión del acuerdo argentino, que la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 se mantiene como uno de los principales factores de riesgo doméstico con capacidad de pesar sobre la implementación del programa, ralentizar la marcha y, eventualmente, revertir el impulso de las reformas estructurales en curso. Si bien el organismo proyecta un escenario base donde la economía se expandirá cerca de un 3,5% en 2026 con una inflación que caerá al 25%, el reporte supeditó la consolidación de estos números al humor social y político.

El documento del Fondo detalló que las dudas sobre el recambio institucional “podrían conducir a salidas de capitales y ralentizar o revertir el impulso de las reformas”. Según especificaron los técnicos en el informe, este escenario de volatilidad financiera y drenaje de divisas es un riesgo latente, “especialmente si el progreso en el impulso del empleo y los ingresos reales se estanca”, condicionando la sustentabilidad del programa a la recuperación de la actividad y del bolsillo de la población durante los próximos meses.

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Ficción contable y reservas bajo la lupa

Por otro lado, el FMI advirtió en sus dictámenes de revisión que el superávit financiero presentado por el Ejecutivo contiene elementos de "ficción contable". Según los técnicos de Washington, si se incluye el componente real de los intereses capitalizados de las LECAP y los BONCAP, el déficit global de la administración pública ascendería al 0,8% del PBI.

Asimismo, los analistas recuerdan que la principal limitante para normalizar el crédito internacional es la débil acumulación de reservas internacionales netas en el Banco Central que conduce Santiago Bausili. El nivel de activos líquidos tiene un impacto directo sobre el costo del financiamiento en moneda extranjera sustancialmente mayor que el propio resultado fiscal. Debido a esta debilidad en el balance del BCRA, la deuda argentina es percibida en Wall Street como "menos financiable", aun cuando el stock total de pasivos (51% del PBI) es inferior al de otros mercados emergentes que operan con un riesgo país considerablemente menor.

AM