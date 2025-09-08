El JP Morgan cierra su recomendación sobre comprar activos argentinos tras la derrota de Javier Milei

"Cerramos nuestra recomendación de comprar en la creciente debilidad", señalaron desde el banco norteamericano JP Morgan en relación a los activos argentinos, cuando hace apenas una semana la entidad había emitido una recomendación a sus inversores para apalancarse en activos locales. Sin embargo, este lunes 8 de septiembre la entidad compartió un documento clave en el que aseguran: "Prevemos una política monetaria más restrictiva para defender el esquema cambiario (hasta las elecciones de octubre). Con la incertidumbre del mercado que parece durar, nos movemos a un enfoque de espera a pesar de los niveles probablemente mucho más baratos de hoy", señalaron.

Claramente, el menor apoyo a la continuidad de la política en Provincia de Buenos Aires -tras las elecciones legislativas de ayer 7 de septiembre y el amplio margen por el que ganó la oposición, "señala un resultado más ajustado de lo esperado en las elecciones intermedias nacionales (26 de octubre)"; indicaron desde el banco que elabora también el índice del riesgo país que no para de escalar este lunes y ya está cercano a los 1100 puntos.

Qué pasaba según el JP Morgan si se daba una "victoria holgada" del peronismo

Hace unos días, el banco norteamericano había compartido un documento en el que planteaba dos escenarios base para las elecciones de medio término bonaerenses, y de más está decir que no era el que finalmente aconteció el que tenía la mayor posiblidad de prevalencia.

En efecto, se trataba del escenario alternativo, al que le asignaban baja probabilidad, y consistía en una “victoria aplastante” del kirchnerismo en Buenos Aires.

En ese caso, se esperaba qe primas políticas elevadas impulsarían al dólar hacia el límite superior de la banda y forzarían al Banco Central a vender reservas para absorber la liquidez en pesos. A su vez, el riesgo político elevado mantendría las tasas reales en niveles altos y profundizaría el impacto negativo sobre la actividad y las cuentas fiscales.

La entidad estimó que el tipo de cambio real debería estabilizarse en un nivel más depreciado para estimular el superávit comercial y desalentar la demanda de dólares por parte de los hogares, asegurando así el pago del servicio de la deuda previsto para inicios de 2026 (USD 4.300 millones). “De no mediar una participación muy baja (igual o menor al 50%), asignamos baja probabilidad a este escenario”, concluyó el informe.