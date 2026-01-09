viernes 09 de enero de 2026
ECONOMIA
ENCAMINADO

El Mercosur y la Unión Europea finalmente firmaron el Acuerdo de Libre Comercio: Qué falta y qué implica

Luego de muchos años de negociaciones, finalmente la UE y el bloque del Mercosur dieron un paso fundamental en alcanzar el acuerdo de libre comercio; sin embargo, aún resta que el Parlamento Europeo lo apruebe. Francia sigue siendo un importante detractor.

Mercosur UE
Alberto Ruskolekier sobre el desenlace del acuerdo entre Mercosur y la UE: “No fue una gran sorpresa que no se haya firmado” | Cedoc Perfil

Si bien aún falta la aprobación del parlamento europeo, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional este vierens 9 de enero el acuerdo comercial con Mercosur.

Esto barre con un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año, que en caso de concretarse, podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

En desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota