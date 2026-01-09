El Mercosur y la Unión Europea finalmente firmaron el Acuerdo de Libre Comercio: Qué falta y qué implica

Si bien aún falta la aprobación del parlamento europeo, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional este vierens 9 de enero el acuerdo comercial con Mercosur.

Esto barre con un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año, que en caso de concretarse, podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

En desarrollo...