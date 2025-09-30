El oro alcanza nuevos precios máximos históricos y se acerca a los 4.000 dólares la onza

Los precios del oro volvieron a tocar nuevos niveles máximos históricos en el comercio asiático este martes 30 de septiembre, con lo cual prolongan su fuerte racha alcista de la semana pasada mientras los mercados se preocupaban por un posible recorte de tasas de interés de la reserva federal de los EEUU.

El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 3.865,73 dólares la onza, mientras que los futuros del oro alcanzaron un pico de 3.893,72 dólares/onza. El metal precioso acumulaba una ganancia de aproximadamente 17% en el tercer trimestre, ya que la demanda de refugio se vio impulsada por una serie de factores.

Tal como detalla el site especializado en negocios Investing.com, las contínuas apuestas por más recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos también benefició a los mercados de metales, aunque la plata y el platino retrocedieron ligeramente tras un alto repunte en la sesión anterior. Los precios del cobre también retrocedieron.

Vale considerar que en la jornada previa el oro alcanzó un nuevo máximo histórico de $3.833,37 la onza, impulsado por expectativas de recortes de tasas de la Fed y temores por un posible cierre del gobierno estadounidense que comenzaría el miércoles sin acuerdo presupuestario. El metal precioso cerró con una ganancia del 1,9% a $3.829,63 la onza spot, mientras los futuros de diciembre subieron 1,2% a $3.855,20. El índice del dólar cayó 0,2%, abaratando el oro para compradores extranjeros, en un contexto donde las tensiones geopolíticas se intensifican tras el avance ruso en la región ucraniana de Donetsk.

"La demanda de refugio se ve reforzada por datos de PCE que no obstaculizan recortes adicionales de la Fed en octubre y diciembre, manteniendo el entorno de bajas tasas que favorece a metales preciosos. El oro acumula una ganancia superior al 43% en el año, consolidando su atractivo en un escenario de incertidumbre política y monetaria. La plata acompañó el rally con un alza del 1,9% a $46,85 la onza, marcando máximos de 14 años, mientras el platino ganó 1,5% a $1.592,65, nivel no visto en 12 años", explicaron desde el Equipo de Research de Inviú.

El impacto de la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal y la posibilidad de nuevos recortes

Más allá del oro, los precios de los metales en general cedieron ligeramente el martes, pero acumulaban fuertes ganancias en el tercer trimestre en medio del creciente optimismo por los menores tipos de interés estadounidenses.

La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos a principios de este mes y señaló potencialmente dos recortes más este año, aunque esto seguía dependiendo de la trayectoria de la inflación y el mercado laboral.