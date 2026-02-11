El Tesoro logró renovar más del 100% de los vencimientos y convalidó tasas de hasta 39% anual

El Gobierno logró un rollover superior al 100% en una nueva licitación de deuda. En total, adjudicó $9,02 billones sobre ofertas recibidas por $11,51 billones. Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha, según informó la Secretaría de Finanzas, comandada por Alejandro Lew.

Eugenia Muzio: “Hay 270.000 millones de dólares enterrados por debajo del colchón”

Estos fueron los bonos colocados:

Con tasa fija:

Letra capitalizable (Lecap) al 17 de abril de 2026: $5,03 billones 2.81% TEM, 39.48% TIREA.

Lecap con vencimiento el 31 de julio de 2026: $0,91 billones 2.74% TEM, 38.34% TIREA.

Lecap al 30 de noviembre de 2026: $0,09 billones 2.61% TEM, 36.17% TIREA.

Bono capitalizable al 15 de enero de 2027: $0,51 billones 2.74% TEM, 38.25% TIREA.

Bonos CER, con ajuste por inflación, con cuatro plazos:

30 de junio de 2026: $1 billón a 5.02% TIREA.

15 de diciembre de 2026: $0,96 billones a 7.94% TIREA.

30 de junio de 2027: $0,08 billones a 7.37% TIREA.

30 de junio de 2028: $0,15 billones a 8.62% TIREA.

Con tasa variable, vinculada al rendimiento de los plazos fijos mayoristas (Tamar):

Letra Tamar al 31 de agosto de 2026: $0.09 billones con un margen de 4.38%.

Bono Tamar con vencimiento el 26 de febrero de 2027: $0.18 billones con un margen de 6.50%.

Vinculadas a la devaluación:

Letra dólar linked (lelink) al 30 de abril de 2026: $0,03 billones a 4,81% TIREA.

El Banco Central sigue comprando reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó USD 214 millones, completando 27 jornadas consecutivas de compras. Las reservas internacionales brutas, sin considerar los pasivos, llegaron a US$ 45.307 millones, con una suba diaria de US$ 75 millones.

La autoridad monetaria totaliza US$ 1.906 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 749 millones.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan compras netas de divisas que podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la acumulación de reservas estará determinada por la demanda de pesos y el ingreso de dólares. La entidad ya logró superar el 19% de la meta anual.

FN cp