Para los empresarios de IDEA, los cruces entre Gobierno y oposición no construyen confianza

"Confianza" fue la palabra que más resonó entre los hombres y mujeres de negocios que siguieron de forma online el Coloquio de IDEA, que a tono con la pandemia, fue virtual. El pedido recae sobre el Gobierno pero también a la oposición, según remarcan, en medio de cruces por la herencia y la gestión del aislamiento y la economía.

En un nuevo día de turbulencia financiera, el dólar es tema de conversación pero la mirada busca el mediano o largo plazo. Que el presidente Alberto Fernández haya participado del Coloquio después de años de ausencias del kirchnerismo fue recibido como un gesto de diálogo, ese diálogo que los empresarios promueven con Gobiernos, ONGs y sindicatos. Pero se hacen salvedades. “Hay buen diálogo con los funcionarios pero después nuestras propuestas no son tenidas en cuenta”, remarcan y ejemplifican con dos leyes recientes: la ley de economía de conocimiento y -sobre todo- la de teletrabajo.

Seguridad jurídica y reglas claras son dos términos siempre presentes. En la presentación, Fernández aludió a ese pedido y justificó el proyecto oficial de reforma de la justicia. "Para tener seguridad jurídica se necesitan jueces probos", aseguró. En tanto, para los privados el tema Justicia es uno de los que divide las aguas.

Empresarios de IDEA pidieron construir "un país con reglas claras"

Sobre las reglas, le apuntan a las medidas económicas. "Cada resolución del Banco Central es un cambio de las reglas de juego para las empresas", se quejó uno de los asistentes que citó las medidas de acceso al mercado único y libre de cambios o las decisiones sobre reestructuración de deudas.

Aporte extraordinario. La pobreza es uno de los ejes del Coloquio. Mañana tendrá un espacio especial, mientras que en la primera jornada, se destacó el trabajo en la iniciativa #SomosUno, que involucra donaciones de alimentos y recursos contra la pandemia.

“La desigualdad es muy grande. Queremos un país con liderazgo empresarial que no se vaya del país, que no nos dejen. Que se queden a hacer lo que saben hacer: invertir, producir riqueza y hacerlo con eficiencia, y que se pregunte ese liderazgo que país queremos, y la respuesta es simple: ponerse en el lugar del otro”, definió Rodrigo Zarazaga, director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), en un diálogo con Gastón Remy (Vista Oil & Gas) moderado por Inés Cura (IBM).

IDEA: qué dicen los empresarios fuera de los micrófonos

El 41% de pobreza, sin embargo, no alcanza para evitar la resistencia del sector empresarial nucleado en IDEA a un aporte extraordinario a las grandes fortunas. Por un lado, hay un reconocimiento a la necesidad de mejorar la distribución de los recursos. Pero sobre el proyecto en sí, plantean que se propusieron alternativas, porque tal como está estructurado termina gravando a las empresas y no a las fortunas. “Venimos pagando bienes personales desde 1976. Hemos propuesto que el aporte sea un préstamo forzoso, un empréstito a 5 años y que se pueda ir devolviendo”, planteó un empresario que siguió el evento desde la plataforma cerrada de IDEA. Allí participaron unas 700 personas. Por youtube, según los datos de los organizadores, otros 13 mil siguieron la primera jornada.

Señales. En ese contexto, evaluaron que es la “falta de claridad la que genera desconfianza”. “En lugar de trabajar hay que salir a dar explicaciones a las casas matrices”, relató la representante local de una multinacional sobre el día a día.

Malcorra y Solá cerraron la grieta en torno a China y el Mercosur

Según el empresariado, los fondos para invertir en el país están, pero esperan señales. El marco impositivo se cita como “una urgencia”. “De lo único que se habla es de crear impuestos”, se quejó uno de los participantes. En paralelo, en el contexto de pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve aumentar los impuestos a los más ricos y las empresas rentables para hacer frente a las necesidades que genera el coronavirus.

Los cruces entre oficialismo y oposición, la radicalización de los sectores y la promoción de la grieta no colaboran al diálogo, según reconocen los empresarios. “Hay un diagnóstico compartido en muchos puntos de la crisis. Echarle la culpa al otro no lleva a ningún lado”, agregó otro de los participantes. “Tienen que aprender del pasado y no seguir enroscados en encontrar culpas”, coincidió otro CEO.

El viernes, IDEA presentará una serie de propuestas para la reactivación y el mediano a largo plazo, en un panel centrado en la economía donde participará el ministro Martín Guzmán, seguido de un debate entre Santiago Bulat, economista de la entidad, el ex titular del BCRA Martín Redrado y el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza.

PV / DS