Con el objetivo de mejorar el desequilibrio comercial con China y profundizar las relaciones bilaterales, las empresas del gigante asiático en Argentina le presentaron al ministro de Economía, Luis Caputo, una propuesta para aumentar las exportaciones al gigante asiático. Una iniciativa que incluye un Argentina Day en la potencia mundial y requeriría de un viaje del presidente Javier Milei o del titular del Palacio de Hacienda al país de Xi Xinping en los próximos meses.

Representantes de la Cámara Argentino-China se reunieron este martes con el jefe de Economía con el objetivo de insistir en una visita de parte del Gobierno y -en especial de Caputo- para impulsar acuerdos sanitarios y avances en el vínculo entre los países que promuevan exportaciones y radicación de inversiones.

Protocolos sanitarios y la mira en el déficit comercial

La propuesta de las firmas consiste en avanzar en la firma de protocolos sanitarios pendientes junto con la negociación de mejora en aranceles que “fortalezcan a sectores agroexportadores, además de generar condiciones de competitividad para productos que hoy no tienen acceso al mercado chino”. Se trata de esquemas de exportación para menudencias porcinas y bovinas, que generarían USD 400 millones extra, y la aprobación de normas para entre 25 y 30 productos derivados de granos.

De acuerdo a los cálculos privados, de esta forma, el déficit comercial con China podría “reducirse a menos de la mitad mediante el aprovechamiento de la capacidad exportadora ya disponible en el sector privado argentino”. En 2025 el intercambio comercial alcanzó máximos históricos, siendo el destino del 11% de las exportaciones nacionales, de las cuales el 88% se explicaban por productos agroindustriales. Por otro lado, los datos del primer cuatrimestre de 2026 indican que las exportaciones nacionales marcan un crecimiento del 78,2% con respecto a 2025 y el gigante asiático continúa posicionado como el principal destino de las importaciones, lo que indica que la vinculación bilateral continuará su profundización. “Desde la Cámara Argentino China observamos con preocupación la profundización del déficit comercial, el cual el año pasado superó los USD 8.000 millones y el primer cuatrimestre de 2026 está próximo a alcanzar los USD 3.000 millones”, plantearon.

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Para eso, las firmas chinas consideran una necesidad “estratégica” la visita de rango ministerial al país que gobierna Xi. Según pudo saber PERFIL, el ministro tuvo “buena predisposición” y prometió “evaluar el viaje” para los próximos meses.

"Argentina Day" en China

Una de las experiencias que llevaron los empresarios a la mesa del quinto piso de Hacienda fue la del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien en febrero del 2026 firmó en Beijing una serie de acuerdos estratégicos que abarcaron más de una decena de protocolos sanitarios, comerciales y de cooperación, destacándose un protocolo para la exportación de carne aviar y el inicio de negociaciones para una alianza integral de libre comercio.

En el contexto de un viaje ministerial e intersectorial, la Cámara planteó la posibilidad de realizar un Argentina Day en el gigante asiático. Basado en la experiencia de la Argentina Week en Nueva York y dado el carácter de segundo socio comercial que tiene China en el país, el objetivo será “constituir una plataforma estratégica para promover la oferta exportable nacional, fortalecer los vínculos económicos bilaterales, generar oportunidades de negocios y atraer inversiones hacia sectores prioritarios”.

El guiño de Caputo y los antecedentes de viajes oficiales

En su cuenta de X, Caputo aseguró que conversó con la Cámara Argentino-China “sobre las oportunidades para continuar ampliando las exportaciones argentinas al mercado chino, especialmente en sectores estratégicos como la carne, las legumbres, los cereales y las oleaginosas, entre otros”.

“Las autoridades de la Cámara destacaron además el potencial del RIGI para impulsar nuevas inversiones en minería y energía, y señalaron que el próximo lanzamiento del Súper RIGI podría generar un fuerte interés por parte de empresas chinas”, añadió el ministro y nombró a al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda; como parte de la reunión.

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Desde el inicio del gobierno de Milei, el Gobierno visitó China en contadas oportunidades. El fin de semana, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajó a Beijing para participar de un simposio del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) que se realizará este 10 de junio y, además, dejar encaminada la renovación del swap con el Banco Popular de China que vence el próximo 6 de agosto y que, según adelantó en conferencia de prensa, buscará reeditar el intercambio de monedas bajo las condiciones actuales.

El año pasado, casi en las mismas fechas, el titular de la autoridad monetaria también había viajado para estirar los pagos del tramo activado del swap hasta junio de 2026. En noviembre de 2024, el exsecretario coordinador de Comercio e Industria Juan Pazo participó de la China International Import Expo (CIIE), la mayor exposición comercial del país. La visita anterior había sido la de la exCanciller Diana Mondino en abril de 2024, cuando se reunió con el canciller Wang Yi y otras autoridades políticas y comerciales. Una gira marcada por una frase que estuvo en el centro de la polémica al declarar: "son chinos, son todos iguales", en referencia a la dificultad para identificar rangos o personal militar en la base espacial china en Neuquén.

AM