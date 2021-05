Esteban Lombardía: "Habrá una biorrevolución y Argentina tiene una gran chance de explotarla"

Terragene, una empresa argentina de biotecnología especializada en la prevención de infecciones, aplicó durante la pandemia la Doctrina Juan Manuel Fangio: en las curvas frenó menos que sus competidores. Así, invirtió 4,5 millones de dólares para lanzar Protergium, un spin off agro que produce “vacunas” para proteger a los cultivos de hongos y enfermedades.

Radicada en Rosario, la compañía emplea a 400 personas, exporta a setenta países y compite con dos gigantes estadounidenses: 3M y Steris. Su presidente, el genetista Esteban Lombardía, remarca que la ciencia se revalorizó durante la pandemia y pronostica una biorrevolución, basada en terapias génicas, regeneración celular y proyectos de inmunomodulación que serían claves para tratar el cáncer. “Argentina tiene un montón de problemas que conocemos. Pero se destaca en ciencia y biotecnología. Hay que incentivar la inversión”, asegura.

—¿En qué medida la pandemia revalorizó a la ciencia y la biotecnología?

—La ciencia se jerarquizó muchísimo. En nuestro caso, la pandemia golpeó el negocio de manera muy paradójica, porque nuestro foco es la prevención de infecciones. En los setenta países donde Terragene exporta, los hospitales se abocaron a atender pacientes de covid y las cirugías quedaron suspendidas a menos que fueran urgentes. Sin embargo, nosotros hicimos la gran Fangio. Cuando a Fangio le consultaban por qué ganaba las carreras, él decía que lo hacía porque frenaba menos que sus competidores en las curvas. En este golpe que recibió toda la industria, duplicamos la inversión para que pasada la pandemia estemos en una posición mejor respecto de la competencia.

—¿Qué le falta a Argentina para liderar en biotecnología?

—Terragene compite en control de infecciones con 3M, Steris, y pará de contar. Somos dos o tres a nivel global, todas multinacionales. Y lo estamos haciendo. Entonces hay que analizar por qué se puede. Y también, por el otro lado, pensar por qué no hay más Terragenes, por qué no somos muchos más. Cuando vas a ver por qué se puede, claramente es porque la ciencia argentina sigue siendo buena, hay recursos, capital humano, altura inventiva, y los científicos son muy buenos. Países muy ricos, con ninguna de las dificultades que nosotros tenemos, por ahí no tienen esta capacidad porque requieren de procesos educativos muy prolongados y Argentina esto lo arrastra de las buenas épocas. Ahora, esto tiene que replicarse. ¿Y qué hace falta? Hace falta mayor certidumbre. Argentina claramente no tiene un mercado de capitales que permita y entienda cómo monetizar intangibles. El capital de riesgo acá hay que construirlo con confianza, con señales, con reglas claras. Hay que incentivar la inversión en las start ups de base biotecnológica, y hacer que eso derrame, que esas start ups empiecen a generar mano de obra, que se incentiven también las etapas educativas que son necesarias. Hay que explotar la economía del conocimiento. Creo que es una gran oportunidad.

—Referentes ecologistas criticaron a Havanna por su alianza con Bioceres para la producción de alfajores con trigo transgénico. ¿Qué pensás como emprendedor del área biotecnológica cuando oís esas críticas?

—Hay que hacer autocrítica. Los transgénicos tienen una connotación muy negativa a nivel mundial, es cierto. Monsanto y las grandes compañías que han usado transgénicos han instalado en las sociedades, en el mundo, ese aspecto negativo porque siempre se ha asociado al transgen a una sustancia química contaminante que arrasa con todo. Eso fue contaminando, probablemente mató a mucha gente y generó un problema medioambiental muy difícil de reparar. Pero el transgénico en sí mismo no tiene ningún riesgo. Lo que pasa es que hay un desafío muy grande, que es el de romper todas las regulaciones y las miradas que hay sobre el transgen. Ahí hay que educar, hay que hacer marketing, hay que comunicar mejor.

—¿Pueden las vacunas para cultivos que desarrollaron en Protergium erradicar totalmente a los agroquímicos o harán que se usen menos?

—Van a lograr que se usen menos. Es muy difícil que los productores dejen el químico porque culturalmente lo han hecho durante décadas, pero en la nueva onda verde hay una presión para que las compañías productoras de químicos y también los productores agropecuarios utilicen tecnologías verdes, más sustentables. Protergium usa todos productos biológicos y sustentables. Por un lado, empezamos a combinar distintos microorganismos para encontrar sinergia y transmitírsela al cultivo. Y por el otro lado, lo hacemos con vacunas que son proteínas. Estas proteínas están aisladas de insectos o de hongos, los patógenos que generan enfermedades en los cultivos. Fumigamos la hoja o lo ponemos en contacto con la semilla y disparamos la respuesta de defensa natural que tiene la planta para enfrentar a esos patógenos. Y entonces, cuando el patógeno llega al campo, el cultivo está mucho más preparado y responde muchísimo mejor de manera natural contra la enfermedad. Y lo hace con alta selectividad, porque le decimos al sistema inmune de las plantas: “defendete contra esto”. Un fungicida químico mata todo, incluso los hongos que son beneficiosos para el cultivo.

—Lanzaron una incubadora llamada UOVO. ¿Qué les interesa desarrollar de acá al futuro?

—Tenemos programas que van desde la terapia génica, la regeneración celular, el diagnóstico in vitro, barremos muchas avenidas tecnológicas que también son las tendencias del mundo. Tenemos programas para la inmunomodulación. También hay un nuevo paradigma vinculado al cáncer o las enfermedades autoinmunes. La solución viene de la mano de la inmunomodulación, de modular el sistema inmunológico para que no ataque al propio cuerpo y que por el otro lado que no se duerma demasiado para que no deje una célula cancerígena suelta. La tecnología posibilitó que el genoma humano hoy se pueda secuenciar en horas, días. Vamos del concepto de leer a escribir el genoma. Y escribirlo en pro de la humanidad, en generar progreso, bienestar, salud, mejores y más alimentos, de manera selectiva, respetando el medio ambiente.

—¿Creés que con estas tecnologías está más cerca la cura de enfermedades como el cáncer?

—Es un hecho. No tengas dudas. Ya empezó a ocurrir. El informe McKinsey de 2020 ayuda a entender por qué habrá una biorrevolución. Argentina no tiene que ser ajena a esto que está pasando y tiene la gran chance de explotarlo porque tiene los recursos humanos.