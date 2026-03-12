Expoagro es sin duda vidriera del buen clima de negocios que se vive en el campo, y este año muestra una postal que el sector esperaba: fuerte demanda de financiamiento, colas de productores dejando datos en los stands y bancos disputando operaciones en el corazón del negocio agroindustrial.

Por momentos, recorrer la feria implica dejar un poco afuera los conflictos de la guerra en Medio Oriente que sacude los mercados y enciende alarmas por el precio del petróleo y un posible rebote de inflación global. No hay muchos hablando del tema, sino por el contrario de una cosecha de trigo que salió muy bien, y una gruesa que se anticipa con excelentes rindes. Eso, más las lluvias que acompañan y el pronóstico de un año niño por delante, no hacen sino poner de "muy buen mood" a los productores.

En los pasillos de la expo, en la que desfilaron 120 mil visitantes en los primeros dos días, lo primero que sorprende es ver cola en el stand del Banco Nación que sacudió la feria con el lanzamiento de una línea de créditos en dólares a tasa 0%. El Banco Provincia no fue menos y se sumó con su línea en dólares a tasa cero para la compra de maquinaria agrícola. En tanto, la banca privada hizo su apuesta -aunque con menos margen para ofrecer estas tasas por el momento-. De todos modos, le pelean la cancha a las entidades públicas en busca de un productor que tiene apetito por volver a invertir.

Tal vez Juan Cuattromo, presiente del Banco Provincia fue quien dejó una de las definiciones más claras del momento, que pone al campo en contexto: “Esta exposición representa muy bien el enorme potencial productivo de nuestra provincia y de todo el país”, destacó en su recorrida por la muestra.

“Nuestro banco es una entidad con impronta federal. Estamos presentes en los 135 municipios de la provincia, desde San Nicolás hasta Carmen de Patagones, trabajando todos los días con quienes abren una fábrica, un comercio o salen a producir. Hoy muchas familias y empresas atraviesan dificultades porque el acceso al financiamiento se ha vuelto más complejo, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañarlas”, completó.

Fierros y tecnología en la mira del productor

Las máquinas, los fierros y la tecnología son parte del paisaje habitual de estas exposiciones a campo, pero esta vez hubo otra postal que se robó buena parte de la atención: colas en los stands bancarios, productores consultando condiciones, equipos comerciales tomando datos a ritmo frenético y una pulseada abierta por quedarse con el negocio del crédito agropecuario. En la edición aniversario de la muestra, el financiamiento dejó de ser un complemento para pasar a ocupar el centro de la escena.

La gran atracción del primer día fue Banco Nación, que lanzó una línea de financiamiento para el agro con una propuesta que sacudió al mercado: créditos en dólares a tasa 0% para maquinaria nueva, con plazos de hasta 60 meses y hasta USD 1,5 millones por operación. En pesos, la oferta arrancó en una TNA del 19%, que incluso puede bajar al 16% para productores de Santa Fe y Entre Ríos por la bonificación adicional de los gobiernos provinciales.

El impacto fue inmediato. En un contexto en el que el productor venía reclamando condiciones más competitivas para volver a invertir, la propuesta del Nación generó uno de los movimientos más visibles dentro de la feria. Las consultas se multiplicaron desde temprano y el stand del banco público se convirtió en un punto neurálgico de una Expoagro donde el ánimo de negocios fue claramente superior al de otras ediciones.

Desde el propio banco lo explicaron en esos términos. “Las empresas pedían una tasa de interés muy competitiva que sea una ayuda y no un ancla para el productor”, afirmó Rodrigo García, subgerente general de Negocios de la entidad. Y agregó: “Creemos que esta tasa le permite al productor poder hacer un recambio tecnológico, lo que genera una maximización de la producción de su campo a una tasa que está a niveles internacionales”.

Por su parte, la propuesta del Banco Provincia también incluye una oferta competitiva de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital nuevos y usados de producción nacional, mediante convenios con empresas proveedoras. Hay préstamos en dólares, con tasa 0% hasta 48 meses de plazo, para inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA. Para financiamiento en pesos, la oferta arranca con tasas desde 22.5%, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura, con IVA incluido.

Además, a través de Procampo Digital, ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. La posibilidad de operar en moneda extranjera amplía las alternativas que esta herramienta digital brinda para la compra de insumos, combustible y hacienda desde el home banking de Banco Provincia.

Euforia de negocios y un productor que vuelve a decidir

La sensación que domina la muestra es la de un agro que, aun con cautela, vuelve a tomar decisiones de inversión. La macro más ordenada, una inflación que deja atrás sus picos más críticos y el regreso del financiamiento en dólares empiezan a modificar el humor de una cadena que venía golpeada por la incertidumbre y por campañas complicadas.

Eso fue lo que también transmitió a PERFIL Federico Taffarel, gerente de banca agro de Banco Macro, al describir el tipo de demanda que hoy observa el sistema financiero. “No es para sanear problemas de pasivos, sin duda. El productor está sano en términos generales y siempre está buscando invertir, crecer, ampliar, renovar. Es un optimista por naturaleza”, sostuvo.

La frase marca un cambio de clima. En lugar de un productor a la defensiva, los bancos empiezan a ver otra vez a un cliente dispuesto a financiar proyectos de expansión, renovación tecnológica o mejora de infraestructura. Tafarel mencionó entre los destinos más buscados desde compra de maquinaria hasta ampliación de plantas de silos, robotización de tambos y otras inversiones de mediano plazo.

Incluso frente a la discusión por la morosidad en algunos segmentos del agro, Macro trazó una diferencia importante. “La morosidad no es tanto en el productor; sí por ahí en el segundo o tercer eslabón de la cadena productiva, como acopios, vendedores de insumos o intermediarios”, explicó el ejecutivo. Y completó: “En términos generales, el productor está sano”.

Para el banco, además, este nuevo ciclo también exige otra velocidad en la respuesta financiera. Tafarel destacó el desarrollo de herramientas digitales como Crédito Simple Agro, una plataforma que permite al cliente cargar información productiva en homebanking y obtener una línea crediticia en un proceso “100% online y 100% automático”. La señal es doble: más competencia entre bancos y más presión por simplificar la operatoria.

“Vemos este año con mucha demanda y muchas ganas del productor de tomar decisiones”, resumió. Y sumó una definición que también funciona como síntesis del momento: “Los márgenes se achicaron y al productor que le va bien es al que supo leer que la eficiencia era la palabra clave. En los bancos nos pasa algo parecido: también tenemos que ser más eficientes en cómo financiamos a nuestros clientes”.

El regreso del dólar como moneda natural del agro

También desde el Banco Galicia, uno de los bancos con fuerte ligazón con el campo,se refirieron a que ahora la conversación dejó de girar sólo en torno a las tasas en pesos y pasó a enfocarse en líneas en moneda dura para campaña, insumos, maquinaria y actividad ganadera.

En ese punto, Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Banco Galicia, aportó una mirada de fondo sobre el momento financiero del sector. “La Argentina tiene niveles muy bajos de crédito. Recién hablábamos del 15% crédito/PBI y cuando se compara con cualquier país de la región, está arriba del 50 o 60%. Claramente hay un camino y un proceso muy largo”, señaló.

Aun así, remarcó que el escenario cambió respecto de otros años. “Hoy estamos más volcados los bancos a poder dar crédito y a financiar”, afirmó. Para Galicia, todavía persisten desafíos relevantes, como una inflación que sigue alta en términos históricos y niveles elevados de encaje, pero el sesgo general del sistema volvió a ser prestable.

El dato más fuerte llegó cuando describió cómo se reconfiguró la demanda. “Hoy en Galicia ya el 65% de nuestra cartera crediticia es en dólares; hay más demanda de dólares que de pesos”, reveló. Y explicó que eso responde no solo al diferencial de tasas, sino a una lógica productiva: “La moneda natural de financiamiento para la agricultura son los dólares, porque tiene un hedge natural en el valor del producto”.

Ese razonamiento resume buena parte de lo que se ve en la feria este año. El crédito en dólares ya no aparece únicamente como una oportunidad financiera más barata: para buena parte del agro vuelve a ser la herramienta más consistente con su estructura de ingresos y con su manera de cubrirse. Según explicó Iraola, en el caso de Galicia los plazos van desde 180 días hasta 15 meses, con líneas amortizables o bullet, según el tipo de actividad y los acuerdos comerciales con marcas y proveedores.

También ahí aparece otro factor decisivo: “La confianza es la base de todo. Ya no es en el sistema; es la confianza en el país”, planteó el ejecutivo. Para Iraola, una señal positiva es que aun en momentos de tensión cambiaria, los dólares que ingresaron al sistema no se fueron, sino que permanecieron depositados, mostrando una recomposición gradual de la credibilidad.

Una disputa abierta por el negocio del agro

Expoagro 2026 reúne a doce entidades financieras, además de fintech y plataformas especializadas, en una verdadera pelea por capturar la demanda de crédito de la cadena agroindustrial. Hay líneas para maquinaria, leasing, capital de trabajo, remates, comercio exterior, insumos, ganadería y financiamiento digital. En ese ecosistema, cada banco intenta mostrar una propuesta más afinada al negocio del productor.

Pero por encima de la competencia, la lectura común es que el crédito volvió a ser un termómetro del ánimo del agro. Cuando hay productores preguntando por plazos, tasas, convenios y montos financiables, lo que aparece detrás no es solo una necesidad coyuntural de liquidez: también hay una expectativa renovada de inversión, crecimiento y mejora de productividad.

