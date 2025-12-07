Exportaciones podrían subir hasta US$ 3 mil M

Cerca del 80% de lo que Argentina exporta a China corresponde a productos agroindustriales, con la soja y la carne bovina representando el 65% del valor total entre 2020 y 2023. Más del 12% de las exportaciones agroindustriales argentinas dependen del mercado chino pero, para productos como soja, carne o sorgo, su participación supera el 80%-90%.

De acuerdo a la Cámara Argentino China de la Producción, Industria y Comercio, el país podría incrementar exportaciones hasta US$ 3 mil millones anuales al gigante asiático si avanza la agenda bilateral. “El mercado chino es un mercado trascendental”, afirmó en un evento organizado por el organismo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC). Subrayó que el país exige estándares más estrictos: “Hay que garantizar la trazabilidad completa desde el lote hasta el puerto, y compartirla”.

El sector del maní, que exportó US$ 1.200 millones en 2024, podría alcanzar US$ 1.500 millones si se reducen aranceles o avanzan acuerdos, de acuerdo a la entidad. La venta de arvejas es de US$ 30 a 40 millones, pero afirmaron que el potencial está en US$ 200 millones.

“Argentina puede y debe crecer en China”, afirmó Carla Martin Bonito, presidenta de COPAL. Subrayó la importancia de seguir ampliando la presencia de los alimentos nacionales en un destino estratégico.

En la misma línea, Javier Lozada, presidente de la Cámara Argentino China, remarcó que “más exportación significa más producción, más actividad, más movimiento, más trabajo”.

El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, planteó que “Argentina y China pueden producir semillas a contraestación. Eso nos permite tener materiales disponibles una temporada antes y eso es una herramienta fundamental”.