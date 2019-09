Funes De Rioja: el próximo gobierno tiene que hacer un acuerdo economico-social serio" y "con medidas"

El titular de la Copal y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes De Rioja, planteó hoy el que próximo gobierno tiene que hacer “un acuerdo económico y social” entre todos los sectores, que sea “serio” y “con medidas” porque si no será “un pactito que durará hasta el siguiente Rodrigazo”.

Al hablar en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, el dirigente industrial contó que en su carrera internacional en la OIT y la OEA se dedicó a estudiar los acuerdos de construcción después de la segunda Guerra Mundial y dijo que “la primero que aprendí es que sin reconciliación no hay reconstrucción posible, cualquier tipo de grieta profunda en la sociedad, sea actual o histórica, hay que resolverla”.

En ese marco, el empresario juzgó que “hay que hacer más que un pacto, hay que hacer un acuerdo económico y social porque acá si no consensuamos cuales son los caminos para resolver los problemas macro, va a ser un acuerdito, un pactito que va a durar hasta el siguiente Rodrigazo”.

Dante Sica insiste en una reforma laboral para generar "empleo e inversión"

Funes De Rioja señaló que ese acuerdo “tiene que ser serio, no tiene que ser de poema, hay que hablar de medidas, hay que partir de un diagnóstico cierto de donde está Argentina, cuales son los factores de retraso, cuales son las reformas estructurales que hay que hacer y cómo hay que hacerlas”.

“Creo que el pacto social es consecuencia de un acuerdo de políticas macroeconómicas que lleven a una estabilización en serio con posibilidades de desarrollo”, enfatizó.

En ese sentido, abogó por una reforma laboral al cuestionar que el actual modelo “todavía se sienta en los convenios del año 75” y consideró que “eso es pura música”.

“Ahora quieren seguir con la música, muy bien, en el Titanic también seguían con la música para acompañar el hundimiento”, ironizó.

El dirigente instó a “cambios sustantivos” pero “producto de consenso interno” porque tiene que haber “previsibilidad”.

”Creo que seriamente hay que hacer cosas en Argentina pero hay que consensuarlas porque sino viene la contraorden que cambia todo, lo que viene y va no sirve, tiene que tener perspectiva, porque en un horizonte hay empresarios serios que contratan, en el mundo en cualquier lugar me dicen no en Argentina contratar gente no se puede”.

Reforma laboral y sindicatos colaborativos

En ese contexto, también alertó: “Le tengo miedo a la expresión que uno vota por la heladera, porque mirando la historia del siglo pasado, muchas decisiones que se votaron por la heladera terminaron en tragedia”.

Al hacer un balance del gobierno de Macri, admitió que “teníamos expectativas que por razones cruzadas, internas y externas, por las cuales las expectativas no se dieron”. Lamentó que "no hubo una política industrial marcada como hubiese sido deseable".