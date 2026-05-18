El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía y definió la etapa económica entre dos oferentes

El Gobierno nacional ratificó este lunes a las dos empresas que continuarán en carrera para definir el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la instancia económica de la licitación internacional, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobara la segunda etapa del proceso y confirmara la apertura del Sobre N°3 para el 19 de mayo.

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La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial del 18 de mayo, a través de la Resolución 28/2026 y mantiene como oferentes precalificados a las firmas JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A., y DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, en el marco del proceso para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó “lo actuado en la segunda etapa correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025”, vinculada al sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná y el Río de la Plata exterior.

El documento oficial además confirmó que las dos compañías seguirán adelante en la compulsa luego del análisis técnico y administrativo de las propuestas presentadas en el Sobre N°2. Según la resolución, la Comisión Evaluadora “recomendó la precalificación de las ofertas presentadas” por ambas firmas y estableció el correspondiente orden de mérito.

La definición de la etapa económica

La resolución estableció que la apertura del Sobre N°3 se realizará el 19 de mayo de 2026 a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR, instancia en la que comenzará la evaluación económica de las propuestas para la concesión de la Hidrovía.

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El proceso licitatorio apunta a la modernización y operación de la Vía Navegable Troncal bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, incluyendo tareas de dragado, mantenimiento y señalización en uno de los principales corredores logísticos y exportadores del país.

La ANPYN recordó que el procedimiento se desarrolla bajo las facultades delegadas por el Decreto 709/2024 y que la actual agencia actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos.

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En los considerandos de la resolución también se destacó que la licitación contó con un amplio proceso previo de consultas y observaciones, incluyendo participación de actores técnicos y organismos internacionales. En ese marco, se mencionó el Memorando de Entendimiento firmado con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó de las mesas de diálogo y emitió recomendaciones sobre el proceso.

Qué pasó con las ofertas y las impugnaciones

La primera etapa de apertura de sobres se realizó el 27 de febrero de 2026 y allí se presentaron tres ofertas correspondientes a JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A., DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV y DTA ENGENHARIA LTDA.

Sin embargo, posteriormente la Comisión Evaluadora consideró admisibles únicamente las propuestas de JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A. y DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA fue declarada inadmisible durante la primera etapa del procedimiento.

La resolución también señaló que ambas firmas precalificadas realizaron presentaciones con “consideraciones y comentarios” respecto del dictamen técnico de evaluación, aunque la Comisión Evaluadora concluyó que esos planteos “no aportan nuevos elementos técnicos” que modifiquen las conclusiones previas.

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Además, el organismo sostuvo que las observaciones realizadas por las empresas “no poseen naturaleza impugnatoria” debido a que no cumplieron con los requisitos formales exigidos en el pliego, aunque igualmente fueron analizadas “en atención a los principios de buena administración y debido proceso”.

Finalmente, la ANPYN ratificó íntegramente el dictamen técnico previo y confirmó que las dos compañías continuarán en la etapa económica de una licitación considerada estratégica para el sistema exportador argentino y el funcionamiento de la principal vía navegable del país.

GZ