Gobierno flexibilizó trabas sobre el dólar Bolsa

Con el fin de disminuir la volatilidad en la cotización de las divisas financieras, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso este lunes una serie de medidas, entre ellas, la reducción de los plazos de parking -la cantidad de días que un inversor debe mantener los bonos comprados en su portafolio, antes de poder venderlos- para las operaciones con dólar MEP.

El organismo que conduce Adrián Cosentino dispuso la disminución del plazo de permanencia de dos a un día hábil para personas humanas y jurídicas que compran un activo en pesos y luego lo venden con liquidación en dólar MEP o Bolsa.

También redujo el plazo de permanencia de dos a un día hábil para personas humanas y jurídicas que realizan una Transferencia Receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en dólar MEP.

Por otro lado, estipuló una nueva regulación en la operatoria con el Contaldo Con Liquidación.

Así, estableció de forma transitoria y excepcional, que “las cuentas de los comitentes no incluidos en el concepto de carteras propias de los ALyCs, para el conjunto de valores negociables de renta fija soberanos nominados y pagaderos en dólares estadounidenses bajo ley local, en el segmento de interferencia de ofertas con prioridad precio tiempo, deberán limitar sus posiciones vendedoras netas a 100.000 nominales semanales cuando se trate de operaciones con liquidación Cable”.

Respecto a esta última medida, la CNV dijo que “es importante destacar que la referida operatoria podrá realizarse bajo los parámetros habituales en el segmento de negociación bilateral o con títulos valores distintos a los mencionados”.

La CNV planteó que el objetivo de estas medidas es "mejorar la integración de los distintos segmentos de negociación del mercado de capitales y continuar reduciendo la volatilidad, brindando estabilidad de precios en la operatoria de valores negociables, en el marco de la política económica actual.

La CNV informó que las nuevas medidas adoptadas a través de la resolución general 878/21 entrarán en vigencia cuando la norma será publicada en el Boletín Oficial.

A fines de noviembre, la CNV ya había bajado de 3 a 2 días el periodo de parking

Efectos. El analista Gustavo Ber comentó a Perfil que "las medidas continúan apuntado a una mayor normalizacion de la plaza de dichas referencias, y asi con la nueva reducción de plazos busca lograr una mayor participación de agentes económicos, con implicancias positivas en la liquidez que contribuya a reducir las brechas".

"Seguramente continuarán las intervenciones para regular el ritmo de reacomodamiento en los últimos tiempos, más allá de que la operatoria pueda ganar fluidez", especuló

Según su visión, "una reducción sustancial de las brechas sigue dependiendo de políticas económicas que apunten a ir reduciendo los desequilibrios fiscales y monetarios, además de avances en las negociaciones con el FMI que cuenten con respaldo político".

El financista Christian Buteler opinó que "es una buena medida ir intentando normalizar el MEP y el CCL, aunque el parking no debería existir".

"El impacto (sobre la cotización de los dólares financieros) está por verse. Para mí, cuanto más fluido sea ese mercado, mejor. Esto debe ser así cuando el mercado quiere subir, o cuando quiere bajar. En algunos momentos de los que pasamos, si no hubiesen estado las trabas, creo que hubiese bajado más los valores. Si no hubiese estado el piso del dólar solidario, lo mismo. Hoy todavía subsiste una intervención en el mercado por parte del gobierno. La medida es positiva pero eso no quiere decir que mañana veamos caer los valores del MEP o CCL, hay más de un item que marca el mercado, no tenes un mercado totalmente libre", evaluó.

En sintonía, Fernando Baer, de Quantum Finanzas, sostuvo que las medidas "van en línea con ir normalizando un poco el mercado de cambio, de a poco van levantando restricciones, y esto debería quitar alguna presión sobre los dòlares paralelos y la brecha".

Jorge Viñas, de Adcap Securities juzgó que "las restricciones sobre la operatoria de CCL y dólar MEP como los plazos de permanencia son un ejemplo, no sirvieron para reducir la brecha sino más bien todo lo contrario, además de trabar innecesariamente la operatoria del mercado loca·

"Por eso, ahora que el frente cambiario está un poco más tranquilo respecto a dos meses atrás continúan desandando gradualmente ese camino erróneo", acotó.