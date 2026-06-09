El Gobierno prorrogó los plazos para la licitación de Intercargo y ajustó el procedimiento

El Gobierno nacional comunicó este martes 9 de junio que postergó los plazos para la Licitación Pública Nacional e Internacional, para la venta del paquete accionario de Intercargo S.A.U. de titularidad del Estado Nacional, aprobado por la resolución 282 del 8 de marzo de este año.

Avanza la privatización de Intercargo: el Gobierno lanzó la licitación

La extensión se comunicó a través del Boletín Oficial de este martes, en la Resolución 833/2026 del Ministerio de Economía. La normativa fue firmada por el propio Luis Caputo.

De esta forma fue oficializado el cronograma de la Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a la venta del 100% del paquete accionario de la compañía que presta los servicios de atención en tierra a aeronaves (rampa) en todos los aeropuertos del país y actualmente está en manos del Estado Nacional.

El cambio en los plazos estipulados de la licitación no es el primero que se lleva a cabo. En un principio, la presentación de ofertas tenía como fecha límite el 7 de mayo y se podían realizar consultas al pliego hasta el 27 de abril, pero se reprogramaron para el 10 de junio y el 26 de mayo, respectivamente. Ahora se volvió a modificar.

Cuáles son los nuevos plazos para la licitación

En el anexo de la Resolución se especificó que se “considera oportuno modificar las fechas establecidas” contemplando el nuevo plazo y horario para la realización de consultas al Pliego de Bases y Condiciones hasta el 17 de junio de este año a las 10:00 horas. Mientras que, para la presentación de las ofertas, el plazo y horario nuevo es hasta el 25 de este mismo mes a las 09:59 horas.

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Para la apertura de la Etapa N° 1, el acto formal se llevará a cabo el 25 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Asimismo, se modificaron los artículos 34 y 35 del pliego original. Se establece que, previo a la finalización del proceso, el Ministerio de Economía deberá dar intervención obligatoria a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para expedirse sobre las actuaciones.

Además, se ajustó el protocolo para la firma del contrato. Una vez cumplido el pago del precio por parte del adjudicatario, la firma deberá celebrarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la intervención de la SIGEN y la Procuración, eliminando la referencia previa que supeditaba este paso únicamente al acto administrativo de adjudicación.

Intercargo fue declarada "sujeta a privatización" en el marco de la Ley de Bases. El procedimiento actual no prevé la implementación de un Programa de Propiedad Participada ni preferencias especiales contempladas en leyes anteriores de reforma del Estado.

La resolución ratifica que la venta se realizará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, buscando garantizar los principios de transparencia y concurrencia en la contratación administrativa.

El adelanto de Luis Caputo y la modalidad de “empresa en marcha”

La licitación de Intercargo había sido adelantada el miércoles 25 de marzo por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un posteo en X. Allí informó que “mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo” y encuadró la decisión dentro del proceso de transformación del sector aerocomercial.

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Según el comunicado oficial, la privatización se apoyará en la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la venta del 100% del paquete accionario. El proceso se hará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, con el objetivo de ampliar la concurrencia de oferentes.

Por último, la modalidad elegida es la de “empresa en marcha”. Eso implica que la venta incluye la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su participación societaria y la continuidad de la firma como unidad operativa, con sus contratos, licencias y funcionamiento en los aeropuertos donde hoy presta servicios.

GZ/ff