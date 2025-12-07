Hogares de personas con discapacidad, endeudados

El 88% de los hogares que cuentan con algún familiar con discapacidad se encuentran endeudados. Lo agravante de la situación es que ,los préstamos son para comprar alimentos, medicamentos, tratamientos médicos y urgencias de salud.

A eso se le suma el deterioro emocional, que también aparece en el centro del problema: el 87% de las personas encuestadas reporta síntomas de ansiedad, angustia, insomnio o estrés físico, un cuadro repetido en los relatos escuchados durante el encuentro. El dato surge del informe “Discapacidad y Endeudamiento – Encuesta Federal 2025”, presentado esta semana en el Encuentro Federal por una Política de Desendeudamiento.

El informe señala que la mayoría de quienes respondieron son mujeres, jefas de hogar y cuidadoras, muchas veces únicas sostenedoras económicas en contextos de creciente fragilidad. “Los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas y, ante la pérdida de beneficios, terapias y prestaciones, el endeudamiento se vuelve la única estrategia disponible para sostener la vida cotidiana”, destacó el comunicado.

Con 214 respuestas de 16 provincias y CABA, el estudio muestra cómo se combinan ajuste, pérdida de derechos y endeudamiento en un sector profundamente feminizado y sobrecargado. También ofrece una radiografía detallada de cómo la crisis económica afecta a los hogares que conviven con la discapacidad.

Del encuentro también surgió otra problemática que atañe a todas las familias endeudadas en su conjunto: las prácticas abusivas del sistema financiero. A lo largo de la jornada se escucharon testimonios de hogares que conviven con niveles profundos de angustia y ahogo económico, atravesados por cobranzas ilegales, amenazas, presiones telefónicas y mecanismos de hostigamiento que alcanzan incluso a entornos familiares.

En ese contexto, la socióloga Luci Cavallero advirtió que “lo más grave es que distintas entidades financieras están operando con la misma lógica de usura que los prestamistas privados. Frente al sobreendeudamiento no están ofreciendo alivio, están profundizando el ahogo”.