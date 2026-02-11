Poca protesta contra la reforma laboral: qué sindicatos concentran frente al Congreso

Este miércoles 11 de febrero es la fecha que marcó el Gobierno para tratar en el Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, mientras tanto, en las inmediaciones los sindicatos estarán concentrándose para dar a conocer su oposición a esta votación.

Luego de su reunión de la mañana del viernes 6, la CGT anunció que no habrá paro general el miércoles 11, pero sí se concentrarán en el Congreso a marchar en contra de la Reforma Laboral.

La CGT no realizará un paro contra la reforma laboral y sólo movilizará al Senado

Jorge Sola señaló en conferencia de prensa, que la reforma que impulsa el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15 horas.

La respuesta de ATE, paro y movilización

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su líder Rodolfo Aguiar llamó a todos los trabajadores a “parar igual” aunque la CGT no convoque al paro. La concentración de ATE será a partir de las 12:00 en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

El sindicato, además, montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los cuales se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Hospital Argerich, Parque Lezama, Parque Centenario, entre otros.

En un comunicado oficial de ATE dieron a conocer que: “Mientras esté vigente la huelga que comenzará a las 00 horas de este miércoles, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza”.

Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

Aceiteros: CIARA se opone a las medidas de fuerza de la Federación Aceitera

Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), emitieron un comunicado en el que consideraron que la decisión de la Federación Aceitera de decretar un paro con movilización del personal aceitero para este miércoles es un “avasallamiento absoluto de derechos y pone en riesgo la fuente laboral de miles de aceiteros”.

La industria aceitera cuestionó el paro del gremio para unirse a la movilización de la CGT

En la misiva destacaron que “la industria aceitera es absolutamente ajena a este paro, y la única razón es política”, agregando además que en caso de demostrar su oposición al Proyecto tienen a disposición “el diálogo directo con los senadores, el debate de ideas y la presentación de propuestas”

Para finalizar el comunicado, las palabras que eligió la cámara fueron: “Desde CIARA le decimos ¡NO al paro político, SI al trabajo!”.

FreSU se adherirá a las medidas de fuerza

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), desde la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) anunció que se sumarán a la Huelga Nacional con paro activo y movilización.

Rodolfo Aguiar: "Los gobernadores que apoyen la reforma laboral están firmando su propia sentencia de muerte"

En un comunicado informaron que “La reforma no va a crear empleo de calidad. Ninguna ley regresiva crea trabajo de calidad, no ocurrió en los años 90 en nuestro país ni pasó nunca en ningún lugar del mundo. El empleo se crea gracias a políticas económicas que generan crecimiento, aumentan los salarios y el consumo”.

Con esas palabras, el FreSU convocó a los trabajadores que nuclean a “masivas movilizaciones” en Córdoba y Rosario. Además, en Buenos Aires, su plan incluye una concentración a las 12:00 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, para luego dirigirse al Congreso.

