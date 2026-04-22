El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revelará hoy a las 16 hs el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a febrero de 2026, un dato clave para medir la evolución de la economía argentina y anticipar el desempeño del primer bimestre del año. El indicador, que dará a conocer la actividad de los sectores productivos, permite proyectar el Producto Interno Bruto (PIB), llega con señales mixtas entre sectores y expectativas moderadas sobre el rumbo económico.

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El informe permitirá analizar tanto el resultado mensual como una primera síntesis del comportamiento económico en los primeros dos meses de 2026. El EMAE funciona como un anticipo del PIB y es una herramienta central para seguir la dinámica de la actividad.

El último dato disponible, correspondiente a enero, mostró una suba de 0,4% mensual y 1,9% interanual. De esta manera, la actividad logró su segunda mejora consecutiva e inició el año por encima de lo previsto en las proyecciones iniciales.

La actividad económica creció 0,4% en enero según el INDEC

Sin embargo, el crecimiento evidenció fuertes diferencias entre sectores. Mientras el agro, la energía y la intermediación financiera lideraron las subas, la industria y el consumo se mantuvieron en terreno negativo.

Expectativas para febrero y señales del primer bimestre

De cara al dato que se conocerá, las estimaciones privadas anticipan un deterioro en la actividad durante febrero. Según un informe de la consultora EcoGo, la economía habría registrado una contracción del 1,0% mensual desestacionalizada.

En términos interanuales, el mismo relevamiento proyectó una caída del 2,6%, impulsada principalmente por el retroceso en el rubro bienes, en particular tras el desempeño previo del sector agrícola luego de la cosecha récord de diciembre.

El informe también señaló una caída en exportaciones del 18,6% mensual y una baja del consumo del 1,0%, mientras que las importaciones retrocedieron un 2,0%. En contraste, la inversión mostró una expansión del 2,2% mensual, incluso con acumulación de stocks por tercer mes consecutivo.

Radiografía de la economía y visión de analistas

El análisis sectorial continúa mostrando una dinámica heterogénea. En enero, 10 de los sectores que componen el EMAE registraron subas interanuales, destacándose Pesca (50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%), que junto a la explotación de minas y canteras explicaron gran parte del crecimiento.

En contrapartida, cinco sectores mostraron caídas, entre ellos comercio (-3,2%), electricidad, gas y agua (-3,0%) e industria manufacturera (-2,6%), restando en conjunto 0,9 puntos porcentuales al indicador general.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero, según el INDEC

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la performance de enero “marcó un nuevo máximo histórico” y agregó que “en términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024”. Por su parte, el presidente Javier Milei replicó ese mensaje y afirmó: “La economía sigue creciendo TMAP!”. Sin embargo, las miradas privadas advierten sobre un escenario más complejo.

El director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, señaló que “lo que estamos previendo para el primer trimestre del año por ahora es una actividad que registra una leve caída respecto al año pasado”, y profundizó indicando que “el comercio, la industria y el despacho de servicios públicos (…) están tirando para abajo la economía junto a una menor recaudación impositiva”. En ese sentido, explicó que “los sectores dinámicos del nuevo modelo, la parte agrícola que crece ya en torno del 8 y el 9%, los bancos, los servicios financieros, no son suficientes para compensar el retroceso que estamos observando en los otros segmentos”.

El Gobierno quiere y necesita que haya menor actividad en 2026

Además, Menescaldi agregó que, al analizar la economía desde la oferta y la demanda, “lo que estás viendo es que hubo una caída en la oferta, bastante fuerte sobre todo en las importaciones”, lo que termina impactando tanto en el proceso de inversión como en el consumo. “Estamos en una economía que, por ahora, sigue estancada”, concluyó.

En la misma línea, la economista y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, planteó una mirada estructural sobre el comportamiento reciente de la actividad y afirmó: “La economía de Milei es una K”. Según explicó, esto implica que “de un lado, pocos sectores que crecen (o rebotan) fuerte: agro, finanzas, minería, turismo. Del otro, la mayoría de la economía real que se achica o se estanca: industria, construcción, comercio, pesca”. Además, destacó que “es un modelo de concentración: crecen pocos, sin derrame, sin industria y sin trabajo”.

Sebastián Menescaldi de EcoGo: "Los sectores dinámicos del nuevo modelo (...) no son suficientes para compensar el retroceso"

Por su parte, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, puso el foco en el rol del financiamiento como posible motor de recuperación y señaló que el Gobierno “parece apostar al crédito como el principal canal de tracción”, en un marco donde se observa “un giro hacia una política monetaria algo menos contractiva, que llevó las tasas a la zona del 20%”. Sin embargo, advirtió que este mecanismo enfrenta límites, ya que “los niveles de mora se mantienen todavía elevados”, lo que podría frenar la expansión del crédito.

En ese sentido, planteó que el desafío hacia adelante será determinar “si la mejora en las condiciones financieras y las expectativas alcanzan para recomponer la demanda o si estamos frente a un cambio más estructural”, indicó Bisang.

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Con este escenario, el dato del EMAE de febrero será determinante para confirmar si la actividad logra sostener los niveles observados a comienzos del año o si se consolida la tendencia de estancamiento y caída que anticipan los relevamientos privados.

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