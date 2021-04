La deuda externa privada alcanzó a u$s 78.000 millones el año pasado

La deuda externa privada fue de u$s 78.075 millones al 31 de diciembre de 2020. Un informe del Banco Central indica que esta deuda tuvo una caída trimestral de u$s 953 millones “explicada en su totalidad por la caída en la deuda financiera (u$s 1.282 millones), ya que la deuda comercial mostró una suba de u$s 329 millones”, indica.

La deuda por exportación de bienes fue de u$s 5.383 millones en el último trimestre del año pasado, lo que significa un aumento de u$s 356 millones en la comparación al nivel mínimo del trimestre anterior.

Este incremento se explica por un aumento en la deuda en u$s 450 millones en el último trimestre 2020 en el sector Elaboración de productos alimenticios. Sin embargo, la deuda por exportaciones mostró una baja de u$s 3.112 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

Deuda por importaciones

Por importaciones de bienes, la deuda externa fue de u$s 22.047 millones en el cuarto trimestre de 2020, “mostrando una cancelación neta de u$s 280 millones con respecto al cierre del trimestre previo y de u$s 1.092 millones en el último año”, explica el informe.

El Banco Central informo a cuánto llegó la deuda externa y local en dólares.

La deuda por servicio fue de u$s 7.799 millones al 31 de diciembre de 2020, lo que mostró un alza de u$s 254 millones en comparación al trimestre anterior.

Esto se infiere por “u$s 101 millones explicado por la deuda con relacionadas y u$s 153 millones a no relacionadas, y de u$s 810 millones respecto a fines del año anterior (u$s 453 millones correspondieron a deuda con empresas relacionadas y u$s 357 millones a no relacionadas).

Deuda financiera

La deuda externa financiera fue de u$s 42.846 millones al 31/12/20, lo que se dio por una caída trimestral de u$s 1.282 millones y de u$s 2.293 millones interanuales.

“La disminución observada en el trimestre estuvo explicada principalmente por la caída de u$s 734 millones de depósitos de no residentes en entidades financieras locales, seguido por la cancelación neta de títulos de deuda por u$s 276 millones y de los préstamos financieros por u$s 216 millones”, detalla el BCRA.

A partir de los lineamientos establecidos por el BCRA para el pago de deuda externa o interna denominada en dólar, “las renegociaciones registradas durante el cuarto trimestre de 2020 impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos u$s 500 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo. Asimismo, el perfilamiento de los vencimientos de la deuda financiera se vio mejorado hacia finales de 2020”, concluye el informe.

