martes 09 de junio de 2026
ECONOMIA
INDEC

La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en abril, según el INDEC

En comparación con el mismo mes de 2025, la actividad de ambos sectores tuvo un retroceso de 2,8% interanual.

Industria
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La industria y la construcción mostraron fuertes caídas mensuales. De -2,1% y -4% respectivamente en abril de 2026, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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