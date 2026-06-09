ECONOMIA INDEC La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en abril, según el INDEC En comparación con el mismo mes de 2025, la actividad de ambos sectores tuvo un retroceso de 2,8% interanual. Alejandro Barros: “La falta de crédito hace que no se pueda ganar economía de escala” | Cedoc Perfil Hoy 16:50 Agregar PERFIL en Google La industria y la construcción mostraron fuertes caídas mensuales. De -2,1% y -4% respectivamente en abril de 2026, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Noticia en desarrollo También te puede interesar A cuánto cerró el euro blue hoy, 9 de junio Aracre pidió que los bancos "eviten trasladar el costo de su ineficiencia operativa a los sectores que impulsan la actividad" A cuánto cerró el dólar hoy, 9 de junio La pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025 pero Unicef advierte un rebote en el primer semestre de 2026 En esta Nota