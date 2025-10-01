La recaudación tributaria cayó casi 9% en septiembre

La recaudación tributaria de septiembre alcanzó $15.444.976 millones, con una variación interanual de 20,2%, informó este miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, señaló que la recaudación "habría descendido un 8,8% real interanual durante septiembre de 2025. Si se excluye la recaudación de Bienes Personales, que tuvo ingresos extraordinarios en septiembre de 2024, la variación real interanual sería negativa por 2%".

El acumulado entre enero y septiembre fue de $134.817.975 millones, superando en 45,7% al mismo período del año pasado.

“La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025, sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024”, señalaron desde la Agencia.

En ese mes había ingresado recaudación proveniente por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, el vencimiento del pago inicial por los bienes no regularizados y moratoria.

En el caso de Bienes Personales, se recaudó un 90% por debajo del registro de septiembre de 2024.

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A ello se sumaron los vencimientos anuales del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales - personas humanas, que en el año 2025 vencieron en Junio t el Impuesto PAIS, que actualmente no se encuentra vigente.

Según ARCA, sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%.

Ministerio de Economía

Los impuestos que más recaudaron

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 5.485.549 millones y tuvo una variación interanual de 32,0%. El IVA Impositivo aumentó 32,6%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 30,6%.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 37,5%, alcanzando $3.673.197 millones. Incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 35,7%, recaudando $ 2.922.610 millones.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $562.892 millones con una variación interanual de 4,3%, debido a la rebaja de las alícuotas de derechos de exportación.

En Derechos de Importación y otros ingresaron $714.912 millones con una variación de 76,5%, impulsada por el incremento del tipo de cambio, el aumento de las importaciones respecto del año anterior y un día hábil más de recaudación.

LM