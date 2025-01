La sequía le pega con fuerza al maíz y a la soja de segunda: las reservas del BCRA en la mira

Las previsiones de las entidades del sector agroindustrial son una señal de advertencia. De hecho, desde la Bolsa de Comercio de Rosario adelantaron que prevén un recorte del 8,5% en la producción de maíz y que la soja de segunda está comprometida, es decir los cultivos que se implantaron a de diciembre.

Las proyecciones para este año contemplan un aumento de 5% en la producción agrícola pero, producto de la caída de los precios internacionales, con valores similares a los de 2024 (USD32 mil millones) no será más importante lo que logre ingresar en divisas el sector. Finalmente, toda baja en la producción y comercialización del sector tiene un impacto directo en las reservas del Banco Central de la República Argentina, ya que se percibe menos dinero en concepto de retenciones.

Preocupación en el campo por la caída en los rendimientos y la falta de lluvias

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral graficó el panorama que enfrenta el campo hoy con un clima poco auspicioso: “A la falta de lluvias, sumamos en estos últimos días temperaturas por encima de lo normal. El estado de cultivos de maíz según la BCBA perdió dos puntos a 49% bueno a excelente, pero sigue siendo de las mejores lecturas de los últimos cinco años”, destacó.

Mientras los pronósticos prevén lluvias para el sábado 18 de enero, las precipitaciones que se aguardaban para la semana del 12 al 20 se han corrido hacia el norte y beneficiarían al NOA y NEA, pero serían menores para el centro y sur de Argentina.

“Si las lluvias retomaran a fines de enero o inicios de febrero, estadísticamente estarían en jaque un 5% de la producción total de Argentina", reconoció el especialista en mercados del agro. Pero si la seca se prolonga, aún con la excelente situación inicial podríamos perder entre 20% y 30% de soja. Una merma incluso de 30%, llevando las estimaciones actuales de la zona de 52 a 36 M.Tn., es decir perdiendo 16 M.Tn. tendrían un efecto menor si EEUU termina con stocks elevados y Brasil cosecha más de 170 M.Tn”, estima Romano.

"El maíz también está comenzando a sufrir", destacó Romano aunque recordó que "los de primera ya florecieron, y los de segunda están gran parte en desarrollo vegetativo, por lo que podrían repuntar".

La falta de lluvias comienza a generar daños irreversibles en el maíz de la zona núcleo

Sobre los precios, el especialista de la Universidad Austral indica que “mientras el maíz abril tocó los 185 dólares que generan muy buena rentabilidad, y el tardío superó 177 dólares que es bueno también, así y todo, la soja no llegó a los 280 dólares. Esta marca de todas formas no sería rentable. Y, para colmo, hay motivos para dudar de la producción”. Esto último se debe a la continuidad de la seca en zona centro y sur, y con rindes a la baja, se necesitarían valores incluso superiores para lograr rentabilidad.

Finalmente, Romano señaló que, si bien no es fácil tomar la decisión de venta. "recordemos que el trigo argentino de mayo está unos 15 USD/tt por encima del valor que la industria podría convalidar. Incluso con una quita en derechos de exportación, sería difícil superar los 290 USD/tn”, analizó.

El estado de las reservas del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar en la rueda de ayer las divisas en el mercado cambiario pero las reservas internacionales hilvanaron la tercera caída consecutiva. A pesar de que la entidad financiera adquiere dólares a diario, no logra traducirlo en un crecimiento de sus tenencias.

Este miércoles, la autoridad monetaria terminó la rueda con un saldo positivo de US$ 79 millones y, de esta manera, extendió la racha compradora a once ruedas. Según cálculos del operador de cambios Gustavo Quintana, en enero lleva comprados US$ 1.297 millones.

Las operaciones de la jornada ubicaron las reservas brutas en US$ 30.614 millones, lo que refleja un retroceso de US$ 89 millones en la comparación diaria. Cabe destacar que el BCRA había comenzado la semana con US$ 31.039 millones, por lo tanto la merma asciende a US$ 425 millones.

