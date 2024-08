Las acciones argentinas suben y el dólar blue baja

En una semana marcada por el shock financiero global de comienzo de semana, tanto la bolsa argentina local como la que cotiza en Nueva York cerraron la semana al alza. El movimiento financiero estuvo marcado también por una baja del dólar blue y una suba del riesgo país en la jornada del viernes.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayorías al alza impulsadas por Transportadora de Gas del Sur (7,13%), Edenor (6,65%) y Supervielle (5,23%). Los ADR de Bioceres y Tenaris fueron los únicos a la baja.

En la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval, escaló un 3,5% ayer. En cuanto a la deuda soberana en dólares, los distintos bonos terminaron de manera dispar.

De la mano con el movimiento de los bonos, el riesgo país, que elabora el JP Morgan, cortó su racha bajista de tres jornadas al hilo y subió cinco unidades, hasta los 1.557 puntos básicos.

En relación con los tipos de cambio, la divisa norteamericana paralela cotizó a $ 1.355. De esta manera, acumuló una caída de $ 20 en cinco días y marcó su cuarta semana consecutiva en baja.

En tanto, el dólar MEP cotiza a $ 1.297,09, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 38%.

Por su parte, el Contado con Liquidación cedió unos $ 16, a $ 1.298,04, y el spread con el oficial llega al 38,1%.

Por otro lado, el Banco Central compró ayer US$ 3 millones en el mercado cambiario. De esta manera, la máxima autoridad monetaria obtuvo un saldo neto positivo por US$ 85 millones en el MULC esta semana, así cortó una racha de tres semanas con resultado negativo.

“La menor demanda neta de la economía no agro, que cayó de US$ 180 millones diarios a US$ 85 millones, más que compensó la contracción de las liquidaciones, que pasaron de US$ 135 millones a US$ 105 millones, afectadas por el paro de los trabajadores aceiteros”, sostuvo la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia.

Así, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en US$ 27.392 millones.