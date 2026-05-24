Las privatizaciones generarán poco empleo

La construcción fue uno de los sectores más golpeados por el recorte en la obra pública para sostener el superávit fiscal. De acuerdo a Fundar, se perdieron en el rubro 2.089 empresas, una reducción del 9,6%, desde que asumió la presidencia Javier Milei.

El oficialismo espera que las concesiones de las rutas empujen la actividad relacionada a la construcción. Acumula una caída del 19% desde noviembre de 2023, según el Indec. Desde el sector explicaron a PERFIL que se verá “una pequeña activación de la construcción pública” pero que, en caso de mantener la tendencia vista hasta el momento, hablar un crecimiento en torno al 7% en 2026, principalmente obras privadas (Oil & Gas, Minería, vivienda ABC1 ya en curso) y al aporte de obras públicas provinciales en algunas jurisdicciones. Pero a fin de año el nivel seguiría por debajo del valor en diciembre de 2023 y alrededor del 20 % por debajo del pico de actividad de abril de 2023.

Las concesiones alcanzarán a 9 mil kilómetros de los 40 mil de la red nacional y la inversión en ellas es un aporte para mantener los tramos más transitados de la red existente y evitar un mayor deterioro. “Pero esta inversión está lejos de lo necesario. Para el resto del año 2026, se estima una inversión privada en esos tramos del orden de los US$ 200 millones, a cargo de los Concesionarios. Esto resulta muy pequeño, cuando lo requerido para mantener solo la red nacional es de US$ 1.600 Millones al año. Para mantener toda la red vial se requieren US$ 4.200 Millones por año. Es decir que continuará deteriorándose”, reconoce a este medio una fuente del sector.

Por otra parte, las constructoras esperan que el plan de concesiones viales logren traccionar cerca de 700 puestos de trabajo nuevos, lejos de los 75.238 empleos que perdió el sector entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, según el CEPA.