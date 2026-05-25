Licitación clave para reducir cortes de luz en el AMBA trasladará los costos a los vecinos

El Gobierno lanzará en los próximos días el llamado a licitación para ampliar la red de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta iniciativa busca aliviar las limitaciones del sistema con miras a reducir los cortes de luz, mientras que trasladará los costos progresivamente a las tarifas de los vecinos.

La obra, llamada AMBA I, incluye más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras, lo que demandará entre 700 y 800 millones de dólares. El plazo previsto para la ejecución ronda los 52 meses.

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Se trata de un proyecto bajo concesión de obra pública que tendrá financiación privada, con una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares. Está previsto que el concesionario privado financie la construcción y comience a recuperar la inversión a medida que avance la obra. Además, el concesionario se compromete a operar y mantener la infraestructura durante al menos 15 años.

La obra se pagará a través del componente "transporte" de las facturas de luz

El esquema comercial supone que el costo de la obra sea saldado por los usuarios finales, a través de las tarifas de energía eléctrica. Los pagos se incorporarán de forma gradual en el componente de transporte de las facturas. El repago se extenderá durante siete años.

Las condiciones de la licitación prevén que, a medida que la empresa adjudicataria vaya completando hitos parciales de construcción de la obra, pueda también empezar a recuperar el costo de inversión a través de aumentos en las tarifas eléctricas. De esta forma se intenta "mejorar las condiciones de financiamiento y atraer inversores". Se busca explícitamente una alternativa al financiamiento directo desde el Tesoro.

La red eléctrica no tuvo mejoras en más de una década

En los últimos años creció la generación eléctrica, sobre todo en materia de energías renovables y de gas natural. Sin embargo, las limitaciones en la red de transmisión impiden aprovechar plenamente esas inversiones. La red no registró expansiones relevantes en más de una década.

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El AMBA concentra cerca del 40% del consumo eléctrico nacional y enfrenta restricciones operativas desde hace años. Esta ampliación forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 proyectos prioritarios.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, transmitió detalles del esquema a empresas del sector. También expuso sobre estos lineamientos en la conferencia Adelatam 2026.

En paralelo, el Gobierno prepara otras licitaciones para sumar generación térmica modular y almacenamiento con baterías. Estas medidas apuntan a reforzar la confiabilidad del sistema en momentos de alta demanda.

MB/ML