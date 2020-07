Los acreedores, enfocados en desarmar la 'estrategia Pacman'

Los grupos de acreedores Ad Hoc –liderado por el fondo BlackRock– y Exchange –encabezado por Monarch– rechazaron el miércoles la última oferta oficial de canje de deuda aunque dejaron la puerta abierta para seguir negociando, y fuentes del mercado con llegada a los bonistas aseguraron que un día después se retomaron los contactos.

“Están negociando desde el jueves, lo que piden es que el gobierno estire el Valor Presente Neto (VPN) de los bonos del canje a US$ 55 (frente a US$ 53,5 de la oferta oficial) y cuestiones técnicas,la principal, que dejen eliminen el mecanismo Pacman”, comentó una fuente a PERFIL, en alusión a la facultad de reasignación de series de bonos para lograr secuencialmente el cumplimiento de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs).

No obstante, fuentes oficiales niegan esas versiones de reinicio de conversaciones. “No por ahora”, aseguran.

Sin embargo, el clima de expectativa por la reanudación de las discusiones hizo que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street rebotaran ayer 8% impulsadas por los papeles de los bancos, mientras que los bonos locales en dólares registraron subas promedio de 0,5%. La Bolsa porteña no operó por el feriado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que esta era la “última” oferta y el “máximo esfuerzo” posible.

Margen. Pero la percepción del mercado es que aún hay margen para mejorar la propuesta. Leo Chialva, de Delphos, evaluó que “ahora es estrategia pura, el gobierno ya movió, y esperará; tiene todavía algo de espacio para mejorar, creo que los bonistas están buscando 2 o 3 dólares en los M bonds (los bonos emitidos durante la gestión Macri)”.

Para Gustavo Neffa, de Research for Traders, “el gobierno intentará acercarse”, y señaló que para “lograr la aceptación de Blackrock, tiene que trabajar las cláusulas legales, darle el identure 2005 a todos los bonos del canje”. Prevé que si el gobierno no mejora la oferta, “el escenario más probable es que se haga un canje parcial, y que Blackrock quede como holdouts, y haya litigios”.

La última oferta mejoró el VPN de los bonos Discounts, los del canje 2005 y 2010, que están en manos del Exchange Bondholder, aliado de Blackrock. “Esta es una clara señal del gobierno para obtener el apoyo del Exchange Group y, de dar mejor tratamiento a estos títulos puesto que requieren “CACs” más elevadas (85%) que las de los globales (66%)”, resaltó un informe de Invertir en Bolsa. En Delphos que esa situación “podría romper la dinámica de acción del duro grupo Ad Hoc + Exchange”.

Al respecto, una fuente comentó que “en Exchange están más convencidos de cerrar pero no quieren distanciarse de Blackrock porque creen que es peligroso en caso de que no se lleguen a las CACs”. Dijo que “los fondos grandes creen que le pueden sacar un poco más. No quieren dejar precedentes para otros países que en el futuro necesitan reestructuraciones. Y está el ejemplo de Ecuador”.