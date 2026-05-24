Los grandes capitales ven peligrar la reelección de Milei y congelan inversiones en la Argentina

El círculo rojo huele sangre. Acostumbrados a medir los tiempos casi con la misma precisión que los ingenieros modelan los límites con umbrales de fallo, márgenes de error y tolerancias estructurales en sus desarrollos de infraestructura, los dueños del dinero comenzaron a aplicar Acciones

Mitigantes Recomendadas (NPR, por sus siglas en inglés) a los negocios que ya ven en riesgo. La avalancha de inversiones del mundo en Vaca Muerta, apalancadas con el RIGI, no llegará. Y una peor noticia ya se asentó en oficinas argentinas: las empresas locales desaceleraron e incluso congelaron proyectos nuevos. Todos ya ingresaron a un adelantado clima electoral, en donde ven peligrar la continuidad de Javier Milei en el sillón presidencial.

Un grupo de empresas brasileñas visitó el país en varias ocasiones durante todo el año pasado. En el gigante regional tienen claro que el foco productivo de la cuenca neuquina es una oportunidad de negocios y de generación energética para el desarrollo productivo de su país con altas ventajas, por la cercanía geográfica y los beneficios para las inversiones en el sector que ofrece el gobierno libertario. Sin embargo, hace poco más de un mes, todos los proyectos quedaron en stand by, sin un punto de reconsideración a la vista.

“Me consultaron y mantuvimos varias reuniones, porque en Brasil tenemos negocios en común. Pero el pozo en donde cayó la imagen pública del Gobierno de Milei mandó todo para atrás. El temor de que el año próximo haya un cambio de modelo, en contraste con el plan actual como respuesta a una crisis social que se refleje en las urnas, llevó a que se sienten a esperar. Una inversión millonaria en dólares con rentabilidad a 10 años puede esperar un año y medio”, resumió, en estricto off the record a PERFIL, el CEO de una empresa multinacional proveedora de la cadena de valor.

Hasta el momento, los únicos que aprovecharon los beneficios del RIGI son empresas argentinas o multinacionales que ya tenían negocios en el país. Por el momento, el régimen libertario no logró conquistar el corazón de hierro de las inversiones que se reparten en otros pocos centros petroleros y gasíferos del mundo. El problema es que las compañías locales comenzaron a moderar sus proyecciones. “Esta semana, el presidente de la empresa avisó que no se invierte en ningún proyecto nuevo. Lo que está en marcha, continúa. Pero lo nuevo se va a desviar a proyectos en el exterior”, le confesó a este diario un alto ejecutivo de una empresa energética.

Sucede que los hombres y mujeres de los negocios más dinámicos que existen en el país en este momento se alinearon al resto de los empresarios del círculo rojo local: deciden más con encuestas en mano que con diseños de negocios bajo condiciones de mercado actual. El trabajo de las consultoras de opinión en modo electoral se adelantó. Por las oficinas del centro porteño hay varios sondeos que jamás verán la luz pública, pero que corren con preocupación, porque son encargados para medir el pulso real de las elecciones.

En el Gobierno lo saben e intentan con expectativas positivas cambiar el clima, diciendo que el riesgo de volatilidad se irá destruyendo a medida que se acerquen las elecciones. A contramano de la historia política, en Casa Rosada y en sus amplificaciones en el Ministerio de Economía dicen que Milei será reelecto cómodamente. No dicen lo mismo las encuestas, especialmente “desde que se desató el escándalo de (Manuel) Adorni, multiplicado hasta el infinito, y ahora con las internas libertarias”, según reveló otra fuente del círculo rojo.

Más que el riesgo país de los mercados, lo que observan las empresas locales y foráneas es el riesgo de reglas de juego. Días atrás recibieron las petroleras el respaldo judicial de la Corte Suprema sobre una demanda por riesgos ambientales que había iniciado una ONG. Pero la ausencia de una ley que blinde los beneficios impositivos y que, a la vez, ponga bajo ley internacional el cumplimiento de los contratos energéticos y extractivistas, la posibilidad del retorno del barril criollo o de una obligación de abastecimiento interno por encima de la exportación congeló las inversiones, según las razones que las compañías esgrimieron ante este medio.

Hay un dato subyacente que revela el temor. A pesar de que el Gobierno comenzó a liberar giros de dividendos de las empresas multinacionales que operan en el país, muchas comenzaron a abrir subsidiarias lo que “cambia la morfología para la inversión extranjera directa”. La operativa es la siguiente: esa empresa local toma deuda en el exterior y como el repago de deuda no estuvo nunca afectado por los cepos, se garantiza

el giro de dólares a pesar de cualquier cambio y desactiva la idea de capitalización. Esta medida no está atada a la actualidad, sino a la historia y, especialmente, al posible futuro que genera una alternativa política que todavía no definió su respaldo o sus objeciones al plan Milei-Caputo en esta área.

Este dato fue confirmado por consultoras económicas que asesoran a empresas. Mientras que las encuestas de opinión y la parálisis de inversiones fueron confiadas por el propio círculo rojo. No se trata de decisiones de contexto, sino que ahora recién están dejando aflorar escenarios de crisis que estaban bajo evaluación desde tiempo atrás, pero que evitaban mostrar. Un poco para evitar el apresuramiento y otro para evitar chocar contra el entusiasmo oficialista.

“La realidad te alcanza”, solía decir un dirigente empresario del sector productivo, una frase que se ajusta al adelantado tiempo electoral. “La realidad está en las elecciones y el modelo, con desempleo ascendente y angustia social, no parece estar en evaluación por el presidente. En términos de ingenieros, lo que debemos evaluar son los límites para evitar una falla grave. Hoy, las urnas son el límite”, sentenció un poderoso empresario.