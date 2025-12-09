Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.

Según lo detallado por el funcionario, la soja pasará de tributar 26% a 24%, sus subproductos de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%.

El ministro de Economía indicó en su cuenta oficial de la red social X que "esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones".

"De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", señaló Luis Caputo, para luego agregar que en materia impositiva "el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".

