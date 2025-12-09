martes 09 de diciembre de 2025
Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

El Ministerio de Economía dispuso una nueva reducción en los derechos de exportación para las principales cadenas del agro. La decisión apunta a mejorar la competitividad y aliviar la presión fiscal sobre el sector.

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.

Según lo detallado por el funcionario, la soja pasará de tributar 26% a 24%, sus subproductos de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%.

El ministro de Economía indicó en su cuenta oficial de la red social X que "esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones".

"De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", señaló Luis Caputo, para luego agregar que en materia impositiva "el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".

Noticia en desarrollo...

