Martín Guzmán advirtió a los bonistas: "No habrá otra oferta"

Martín Guzmán, ministro de Economía habló este martes 21 de abril sobre la oferta a los acreedores, y aclaró que no hay opción de haya un nuevo ofrecimiento tras el rechazo de un grupo de bonistas. "La oferta es la que es, no hay otra. Uno de ellos presentó una oferta y le dijimos que no. Nuestra oferta no es negociable”, aseguró el funcionario.

“Nosotros realizamos un análisis de la oferta previo a la pandemia y ahora revisamos nuestras proyecciones en un contexto de baja precisión sobre el futuro, por eso ajustamos nuestras proyecciones hacia abajo”. dijo. “Si antes del coronavirus no podíamos pagar nada ahora tampoco, a corto plazo no se puede pagar”, agregó en diálogo con El Destape Radio.

Respecto de la negociación con los bonistas, Guzmán manifestó: “Ya habíamos conversado con los acreedores mucho, y no nos habíamos puesto de acuerdo. Ellos conocían la oferta y pedían más ajuste". La oferta, señaló el Ministro, quedará abierta por un plazo de 20 días.

En cuanto al rechazo de grupos de acreedores a la oferta argentina para renegociar la deuda emitida bajo legislación extranjera, reiteró que "la oferta es razonable”, y señaló: “Nos presionan con sus declaraciones, y no se puede porque no es sostenible, no vamos a ofrecer más”.

Sobre la capacidad de pago del país, Guzmán advirtió que al Fondo Monetario Internacional "no le podemos pagar ni siquiera en 2023. Necesitamos más tiempo”, sostuvo. "Las consecuencias de un default ya las estamos viviendo. Estamos en virtual default. No tenemos crédito internacional. No vamos a perder lo que no tenemos”, explicó.

Guzmán admite riesgo de default y recesión hasta el 2021

Para Guzmán, que el país pueda volver a financiarse en los mercados "va a llevar tiempo", ya que "la confianza se tiene que construir sobre la base de datos macroeconómicos”.

Consultado por el impacto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, el funcionario consideró que “el sistema económico requiere de circulación de gente, y eso hoy no se puede”.

En relación a la situación de las empresas, dijo que "buscamos asegurar el saber hacer de las empresas para cuando se reabra la circulación", y opinó que lo primero "es proteger a los sectores productivos y trabajadores". "Hay que emitir, hoy la emisión no genera inflación”, manifestó Guzmán.

A.G.