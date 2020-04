Guzmán instala el default "real" y endurece la negociación con bonistas

por Mirta Fernandez

Tras la presentación el viernes de la oferta de reestructuración de deuda en dólares bajo ley extranjera, que ya recibió el rechazo de tres grupos de bonistas, el primer round se dará este miércoles: hay vencimientos de intereses por US$ 503 millones correspondientes a los bonos Global 21,26 y 46.

El ministro de Economía Martín Guzmán sugirió que esos vencimientos no se pagarán: “Argentina ya está en una situación de virtual default”.“No es que Argentina hoy tiene acceso al mercado de crédito internacional y que entonces luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se viene en los próximos días, va a perder ese acceso. No es así, Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional, y eso va a seguir ocurriendo pase lo que pase”, planteó.

Los analistas consultados por PERFIL dijeron que daban por descontada la decisión de no pagar mañana, lo ven como una jugada “lógica”, una estrategia de tensar la cuerda para reforzar una posición de dureza en la negociación.

Ahora la fecha relevante para el mercado es el 22 de mayo, ya que al no pagar mañana se abre un periodo de 30 días de gracia, antes de caer definitivamente en default. Algunos analistas creen que finalmente el gobierno hará una mejora de la propuesta para evitar la cesación de pagos.

Javier Timerman, managing partner de Adcap Securities, evaluó a PERFIL que no pagar mañana el vencimiento“estaba asumido en el mercado”, pero confió que “mientras la negociación esté abierta siempre hay tiempo para llegar a un acuerdo”.

“La Argentina tendrá que evaluar el trade off entre un default y una mejora sobre algo que recién podría empezar a pagar en 3 años. En un mundo con tasas negativos y petróleo negativo no nos deberíamos sorprender si pese a las declaraciones lleguen a un acuerdo que ambos se beneficien”, reflexionó Timerman, quien advirtió que el costo de un default “no implica pérdida de financiamiento solo para el soberano” sino también para las empresas y las provincias. “Creo que se van a ir acercando”, dijo Fernando Baer, de Quantum Finanzas, y especuló que la concesión del gobierno para llegar a un acuerdo podría ser “algún pago en efectivo, o alguna capitalización de interés durante los tres primeros años”. “Asumimos que no iba a pagar. Estamos todos mirando la fecha del 22 de mayo” coincidió Diego Falcone de Cohen S.A, quien destacó que “el BCRA tiene reservas, estuvo acumulando este mes más de US$500 millones en compras por liquidación del agro, vienen mayo y junio que son meses de liquidación del agro, con lo cual tienen para pagar, es decir si el gobierno tiene intención de llegar a un acuerdo, puede extenderse con la negociación hasta agosto, porque recién los vencimientos de julio que suman 1.150 millones durante todo el mes son importantes como para que aunque quiera no pueda hacer frente, y eso pateado 30 días,da agosto”.

Falcone descree que la propuesta ya presentada sea la última. Una mejora debería radicar “en el pago de cupones, no se puede empezar recién después de 2023, deben ser antes”. El ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, también consideró que “algunas cosas tendrán que encarar las partes si quieren evitar un default, es difícil que hagan ajustes tan rápido, además, hay que ver cómo sigue la economía”.

Para Leonardo Chialva, de Delphos Investment, la decisión de no pagar es para “reforzar su posición de dureza para negociar lo menos posible. Por ahora es un juego de póquer”.

Guido Lorenzo, economista jefe de LCG, razonó que es “lógico” que mañana no se pague los vencimientos para “mostrar una amenaza real de entrar en cesación de pagos”, y porque “no sería consistente con el discurso de que la deuda es impagable”. Analizó que “si pagas mientras negocias te van a estirar la negociación todo lo que puedan, en algún momento hay que ponerse firme y decir hablemos porque sino no cobras”.

No obstante, el economista opinó que “entrar en cesación de pagos por el monto de deuda que están canjeando sería ridículo, es poco más de 30 puntos del PBI, no es una gran magnitud”, y juzgó que “seguro va a haber otra oferta”, y que un “endulzante para convencer a los bonistas podría ser ofrecer “algo atado al PBI”.

En esa línea, el ex secretario de Finanzas, Miguel Kiguel sugiere que no pagar es “para acelerar la negociación” pero aseguró que si el gobierno “no mejora la oferta, los acreedores no la aceptan”

También Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, tildó de “lógico” no cumplir con el pago mañana y aprovechar “la ventana de 30 días, ahora vendrá el juego de la retórica” de ambas partes, pero planteó que “con esta oferta no habrá acuerdo, si el gobierno quiere evitar el default va a tener que mejorar la oferta”.

Por su parte, Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investment auguró que “si no hay otra oferta Argentina se va al hard default” lo que implicará que el país “quedará aún más separada del mundo, una decisión ridículamente ineficiente”.

