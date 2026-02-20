Guillermo Michel sobre la reforma laboral: "No va a generar un solo puesto de trabajo y va a perjudicar la vida de los trabajadores”

El diputado por el peronismo entrerriano, Guillermo Michel, manifestó su rechazo a al proyecto de Ley de Reforma Laboral aprobado en la Cámara Baja. El legislador advirtió que la Ley no solo falla en sus objetivos declarados, sino que profundiza el desfinanciamiento del sistema previsional y desprotege a las economías regionales.

“El gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; le va a perjudicar la vida a los trabajadores, a los que ya les sacó el poder adquisitivo de sus ingresos. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo, con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo Michel.

​El FAL y el posible desfinanciamiento de las jubilaciones

Uno de los puntos más sensibles de la intervención de Michel fue el análisis del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema de indemnizaciones que se nutre de recursos que hoy pertenecen a la seguridad social. En esa línea, el legislador señaló que: “Es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio de las grandes empresas”.

​En esta línea, Michel vinculó la necesidad del oficialismo de aprobar estas medidas para volver a los mercados internacionales: “El gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social y este programa económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”.

Impacto directo en los ingresos de las provincias

Michel indicó que “hace seis meses que cae la recaudación en términos reales por la caída de la actividad económica, que se traduce en una disminución de la coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios.

Y agregó: “En Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura indiscriminada por ejemplo, del sector avícola y cerdos de Brasil, y leche de Uruguay”.

​Finalmente, el legislador entrerriano planteó la necesidad de modificar el artículo 194 del proyecto, al considerar que viola el principio constitucional de igualdad tributaria. Michel explicó que la redacción actual permite que “los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán impuesto a las ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.

FN