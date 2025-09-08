"Cerramos nuestra recomendación de comprar en la creciente debilidad", señalaron desde el banco norteamericano Morgan Stanley en relación con los activos argentinos tras conocerse el revés electoral para el partido del presidente Javier Milei en manos del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires de este 7 de septiembre.

La semana pasada, en un documento titulado "Apuesta alcista por la Argentina hacia la temporada electoral”, el banco afirmaba que “la valuación actual del mercado implica, en nuestra opinión, una probabilidad excesiva de un resultado adverso”.

Este lunes 8 de septiembre, la entidad compartió un documento donde establece que "dado que la provincia de Buenos Aires representa alrededor del 38% del electorado del país, esta diferencia de 13 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria sugiere un resultado mucho más ajustado para las elecciones intermedias nacionales del 26 de octubre de lo que esperábamos".

Y añade: "Prevemos una política monetaria más restrictiva para defender el esquema cambiario (hasta las elecciones de octubre). Con la incertidumbre del mercado que parece durar, nos movemos a un enfoque de espera a pesar de los niveles probablemente mucho más baratos de hoy".

Los vientos de Milei ya provocan tempestades

En cuanto al valor de la divisa local, los analistas de Morgan Stanley consideran que "sería razonable esperar que el peso argentino se debilite y potencialmente se acerque al límite de la banda cambiaria a pesar de las altas tasas". El techo de la banda de flotación cambiaria se ubica actualmente en alrededor de $1.460.

En ese caso, sostienen que podría vender dólares el Tesoro -como hizo la semana pasada- o el Banco Central cumpliendo lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los resultados de la elección bonaerense "parecen aumentar la probabilidad del escenario central a la baja, en el que el mercado cuestiona la probabilidad de que continúen las reformas y aumenta la incertidumbre sobre las futuras fuentes de financiamiento externo (escenario de reversión de reformas)", indicó el informe.

Incertidumbre hasta octubre

Morgan Stanley prevé que "la incertidumbre se mantenga alta hasta las elecciones intermedias nacionales del 26 de octubre" y pone como ejemplo las elecciones en Ecuador, donde a pesar del bajo rendimiento inicial debido a un resultado electoral sorpresivo en la primera vuelta, los mercados se mantuvieron débiles hasta el resultado real de la segunda vuelta.

"Finalmente, Ecuador cumplió con el escenario de reforma, lo que aún podría ocurrir en Argentina, pero el mercado necesitaba confirmación antes de que el precio retrocediera", describe.

El reporte concluye que "como resultado, cerramos nuestra sugerencia, añadida la semana pasada, de comprar considerando la reciente debilidad, a pesar de que probablemente hoy los niveles sean mucho más bajos, y también eliminamos nuestra postura similar".

LR/LM/ff