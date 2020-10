Para Sergio Chodos podrían necesitarse nuevos fondos para pagarle al FMI

Sergio Chodos dijo que el país podría necesitar más fondos para negociar con el FMI.

Representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos dijo que “es cierto que podría haber necesidades (de financiamiento) un poco por arriba. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del acuerdo de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar”.

En declaraciones al radio La Red, el funcionario afirmó que la idea “siempre fue mantener la exposición e ir renegociando lo que se necesite para pagar".

En esto coincidieron algunos especialistas. Por ejemplo, Federico Furiase, director de Eco Go, señaló que la devaluación es inevitable y que “lo único que queda es acelerar el acuerdo con el FMI en un marco de un ajuste fiscal más serio, y que a cambio el FMI inyecte algo más de plata para tener más reservas, y devaluar ahí, que la devaluación permita licuar parte del gasto público, y que le dé aire al sector exportador, y que el BCRA empiece a recuperar reservas genuinas”, indicó.

Consideró muy conveniente que el acuerdo con el FMI se firme en abril del año que viene, aunque dijo que esto, por la situación económica, podría llegar a julio, aunque estimó al cuarto mes del año “altísimamente conveniente” para la firma.

“Habíamos hablado varias veces respecto de cuándo el acuerdo era posible. Una forma en que lo podemos pensar es a partir de cuándo es indispensable y a partir de cuándo es conveniente. Entonces, el acuerdo es absolutamente necesario que esté antes de julio del año que viene. Y es altísimamente conveniente que esté en abril", señaló Chodos.

Según Chodos, “esos dos mojones se dan por los propios vencimientos ante el Fondo, y con el vencimiento del Club de París que es en mayo. De modo que cuanto antes para acá esté el acuerdo, entendiendo que avanzamos suficientemente rápido y tenemos un buen programa que comprenda las necesidades de la Argentina, mejor”.

Y aclaró que “un programa tiene sus tiempos internos, entonces además de la negociación, hay que encontrar una visión común con el staff y después acordar con ellos el camino a seguir. Además, queda la aprobación del directorio y nosotros pusimos la condición de que pase por el Congreso Nacional”.

En noviembre, una nueva misión técnica del FMI llegará a Buenos Aires, luego de la visita que realizaron este mes, y el Gobierno busca tener lo antes posible un acuerdo para comenzar a saldar la deuda de u$s44.000 millones que en 2018 tomó la administración de Mauricio Macri.