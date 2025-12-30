Para una familia tipo, 15 días de vacaciones en Cariló le cuestan casi lo mismo que en Miami

La temporada de verano 2026 expone fuertes contrastes en el costo de las vacaciones para las familias argentinas, ya que viajar 15 días, a dos adultos y dos menores, les puede costar casi lo mismo en Cariló que en Miami, con montos que rondan los $11 millones, según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), que analizó destinos nacionales e internacionales y su relación con el salario promedio.

Para la elaboración del relevamiento, el INECO-UADE tomó como referencia una familia tipo 2, según la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), integrada por una mujer de 31 años, un hombre de 35 años y dos hijos de 8 y 6 años. El cálculo contempla exclusivamente los costos de traslado en micro y de alojamiento durante la estadía, sin incluir gastos adicionales como comidas, compras o actividades recreativas, debido a que estos rubros varían en función de las preferencias y hábitos de consumo de cada grupo familiar.

En el estudio también se detalla que una familia tipo debe disponer de $3.880.488 en promedio, para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero a destinos nacionales, lo que equivale a 2,38 veces el salario medio. En cambio, para destinos internacionales debe disponer de $10.334.454, lo que equivale a 6,10 veces el salario medio.

Un dato alentadores es que la relación, entre costo de viaje y salario, no varió respecto del mismo período del año anterior. Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre enero del 2025 y enero del 2026, se mantuvo prácticamente constante.

Vacaciones en la costa argentina

Entre los destinos más costosos para vacacionar en la costa nacional a la cabeza se encuentra Cariló, con un valor que ronda los $10.665.172, lo que equivale a 6,55 salarios. Este precio aumentó en relación a la temporada pasada, cuando el costo era cercano a los $10.265.210 y representaba 6,31 salarios. En estos últimos, la variación interanual fue de 3,75%.

El segundo en esta lista es Pinamar, en donde el valor para una familia tipo es de $8.026.847, lo que representa 4,93 salarios. En relación a la temporada anterior aumentó, ya que en ese período el costo rondaba los $7.735.986, representando 4,75 salarios, mostrando una variación del 3,62%, comparando un año con otro.

En el otro extremo de la tabla se encuentra Villa Gesell, que se convirtió en el lugar más económico para veranear con un costo de $2.188.670 para una familia, lo que representa 1,35 salarios. En la temporada pasada estaba $2.135.138, alcanzando 1,31 salarios, mostrando una variación interanual del 2,45%.

El destino que le sigue a Villa Gesell es Necochea, con un valor que promedia los $2.554.338 por familia, alcanzando 1,57 salarios. La temporada anterior costaba $2.483.607, y representaba 1,53 salarios, por lo que alcanzó un aumento del 2,77% este año.

Destinos internacionales

El informe realizado por INECO-UADE analizó también los como alternativa al turismo doméstico, las opciones que pueden elegir las familias en Argentina para acceder a destinos internacionales, detallando el costo de alojamiento y traslado para una familia tipo de cuatro integrantes.

De la comparación se desprende que, en promedio, los destinos internacionales, que tienen un costo promedio de $10.334.454 son 2,7 veces más caros que los domésticos.

Sin embargo, analizando destino por destino, se observa que el costo de las vacaciones en Cariló o en Miami es el mismo; y que el esfuerzo económico de viajar a Santiago de Chile es menor que 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

Además, el RIPTE medido en dólares al tipo de cambio oficial, ilustra la evolución del poder adquisitivo del salario en Argentina respecto al turismo internacional, se incrementó en casi el 50 %. Esto trajo como consecuencia que los destinos turísticos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles respecto de los domésticos.

Otros consumos domésticos

El costo del alquiler diario de una carpa, en la costa atlántica, oscila entre $35.377 y $118.000, siendo en promedio de $55.448. Mientras en Miramar ($35.377), Las Grutas ($36.726) y Villa Gesell ($43.461) los precios se encuentran por debajo del promedio; en Pinamar ($57.758), Cariló ($57.796), Mar del Plata ($67.546) y Chapadmalal ($118.800), se encuentran por encima.

El costo de salir a comer en un restaurante, para una familia de 4 integrantes, varía entre $70.000 y $107.143 según el destino, siendo en promedio de $89.831. La mayoría de los destinos se encuentran por debajo del promedio: Villa Gesell ($70.000), Miramar ($76.000), Chapadmalal ($76.000), Las Grutas ($87.273) y Pinamar ($88.000); mientras que solo dos destinos: Mar del Plata ($92.000) y Cariló ($107.143) se encuentran por encima.

Finalmente, ciertos destinos como Mar del Plata también ofrecen una amplia variedad de obras de teatro. Teniendo en cuenta una familia de cuatro integrantes, el costo promedio de asistir a una función teatral asciende a $132.000.

