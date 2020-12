Por impacto del cepo, menos de 1 millón de personas compraron dólares en noviembre

En noviembre se redujo nuevamente la cantidad de individuos que compraron dólares por el impacto del endurecimiento del cepo cambiario anunciado el 15 de septiembre que limitó el universo de personas habilitadas para adquirir el cupo de US$ 200 al imponer varias restricciones.

Según el informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central difundido este martes, alrededor de 971.000 individuos compraron billetes, la frente al 1,1 millón de personas que habían adquirido dólares en octubre, y es la cifra más baja en ocho meses.

En agosto, previo al cepo recargado, 4 millones de personas compraron dólares en un escenario de elevada tensión cambiaria.

El informe del BCRA precisó que las personas adquirieron en noviembre billetes por US$ 182 millones, y la compra per cápita fue de US$187.

Por su parte, unos 43.000 individuos vendieron por US$ 7 millones, y la venta per capita fue de US$162.

Spotorno, economista: "El año que viene la inflación estará cercana al 50%"

Así, las compras de dólares exhibieron en noviembre una caída de 13% respecto a octubre, en un escenario de mayor estabilidad cambiaria donde la brecha se redujo, lo que derivó además en que ya no es tan jugosa la ganancia que se obtiene mediante el pure, la operatoria por la cual se compra el dólar oficial para luego venderlo en el blue.

Según detalló, las “personas humanas registraron compras netas de moneda extranjera por US$320 millones, básicamente, billetes para atesoramiento (US$174 millones, con descenso de 12% con respecto a octubre) y para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (US$ 113 millones, con descenso de 68% si se lo compara con igual mes del año anterior, en un marco de continuidad de restricciones en las fronteras).

Asimismo, el documento puntualizó que se realizaron transferencias de fondos desde cuentas propias hacia el exterior por US$ 7 millones, mayormente contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera (“Canjes”), con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios

Cuál es el costo del Estado para mantener estable el dólar