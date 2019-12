Precios Cuidados: el Gobierno busca incluir primeras marcas y "refinar" la lista de productos

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del economista Matías Kulfas, viene manteniendo reuniones con supermercadistas, cámaras empresariales y sectores del comercio para definir los puntos cruciales del programa Precios Cuidados. Una de las principales preocupaciones del Gobierno es que algunos de los más de 500 productos del listado aumentaron por encima de la devaluación y de la inflación.

Fuentes cercanas a la cartera aseguraron a PERFIL que una de las prioridades en las negociaciones tiene que ver con la inclusión de primeras marcas en el listado de productos que se ofrecen. "No es excluyente: no tiene que haber solo primeras marcas. Pero no puede ser que no haya. Por tres motivos: porque tiene que ser el consumidor el que elige si quiere primeras, segundas o terceras marcas. Segundo: porque vos ponés un producto de segunda o tercera marca en la góndola dentro del programa Precios Cuidados y tiene una alta demanda que no podés sostener. Entonces el programa se queda sin productos y los consumidores no pueden acceder", explicaron.

La tercera cuestión mencionada tiene que ver con el valor al que se ofrecen los productos: "Cuando vos ponés un precio uniforme para un producto de primera marca en todo el territorio nacional eso te genera una plataforma sobre la que trabajar precios".

"También hay que refinar la lista: el programa tiene un objetivo y una filosofía. Hoy en la lista tenés tres tipos de chimichurri, crema humectante de barro, mezcla para chipá. Todo bien, la gente compra lo que quiere. Pero el programa tiene una filosofía: alimentos de primera necesidad, productos de higiene, productos de limpieza, a buen precio y que sean referencia de mercado", añadieron. Para seguir con esta "filosofía" con la que nació el programa. Se va a buscar incluir una canasta nutricional "aceptable", que incluya también frutas y verduras.

Ante la consulta de si existe la posibilidad de llevar Precios Cuidados a comercios de cercanías, las fuentes gubernamentales respondieron no es fácil por el momento y que el objetivo es trabajar con las plataformas ya existentes pero revisando las cuestiones antes mencionadas y agregando tecnología, para que los productos sean más fáciles de identificar.

Respecto de si el Gobierno va a lograr renovar Precios Cuidados antes del vencimiento, la respuesta es: "Estamos trabajando a toda máquina para lograrlo.

