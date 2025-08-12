Premio Fortuna Mejor Empresa Construcción e Insumos: Disal

En la 20° edición de los Premios Fortuna, Disal fue galardonada como la Mejor Empresa de Construcción e Insumos. La distinción fue recibida por Marino Ramírez Domínguez, el director ejecutivo de la firma.

La compañía es líder en la fabricación y comercialización de pinturas decorativas e industriales, recubrimientos, diluyentes, productos para el embellecimiento del automotor y especialidades industriales. Tiene marcas de nombre como Tersuave, Colorín, Hydra, Autopolish, entre otras.

Se entregaron los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Disal, líder en el mercado constructor

"Le quiero agradecer a Editorial Perfil. La verdad es que para nosotros es un honor recibir este premio y lo quiero compartir con todos nuestros colaboradores y clientes que nos acompañan día a día. Muchas gracias", expresó Ramírez Domínguez durante la aceptación del Premio Fortuna.

Disal inició sus actividades en marzo de 1959, en la localidad cordobesa de Argüello, dedicándose en sus primeros años a la producción de pintura en polvo. Con una estructura netamente familiar comienza la expansión a nivel nacional marcando el comienzo de un camino de crecimiento continuo.

Con el paso del tiempo, la empresa amplió su presencia: en la década de 1970 abrió una sede en Buenos Aires, lo que le permitió cubrir no solo esa provincia, sino también Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego.

En 1988 sumó una nueva base operativa en la ciudad de Rosario, extendiendo así su alcance a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. De esta manera, la compañía consolidó una red de distribución que le permitió llegar a gran parte del territorio argentino.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.