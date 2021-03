¿Que son los DEGs que enviará el FMI y por qué la noticia no logró calmar a los bonos?

El anuncio de que el FMI inyectará a Argentina US$4.354 millones a través de Derechos Especiales de Giro (DEGs) fue la principal novedad que trajo el ministro de Economía Martín Guzmán de su viaje a Estados Unidos donde se reunió con las autoridades del organismo. Pero la noticia no logró revertir el desinterés de los inversores por Argentina lo que se evidencia este lunes en la caída de los bonos de la deuda y la suba del riesgo país, y los analistas relativizan el impacto porque estiman que los DEGs recién llegarían entre julio y agosto, y el monto equivale casi al vencimiento que el país debe afrontar con el organismo internacional en septiembre.

El martes último se conoció que el FMI distribuiría US$ 650.000 millones a sus miembros en concepto de DEGs para ayudar a los países a mitigar el impacto de la pandemia

Que son los DEGs? Un informe de GMA Capital señaló que “fueron creados en 1969, son considerados como un activo de reserva internacional” y explicó que los países pueden obtener moneda extranjera a cambio de sus DEGs a través de canjes voluntarios entre los miembros”

Martín Guzmán le respondió a Mauricio Macri: "Tuvimos que limpiar la resaca de la especulación financiera"

“La asignación de DEGs se determina mediante la cuota de capital que tenga el país como socio del organismo. En cuanto a la Argentina, le correspondería un ingreso de USD 4.355 millones sin condicionamientos por tener una cuota de 0,67%. Pero, la tenencia se podría acrecentar si algún miembro le redistribuyera parte de sus DEGs. En caso de que China o Rusia le cedieran a Argentina el 10% de su asignación, el monto a recibirse incrementaría a USD 8.515 millones (+96%) o a US$ 6.110 millones (+40%) respectivamente”, remarcó el informe.

¿Por que la noticia no cambió el ánimo de los inversores respecto a Argenitina?.En otra jornada donde los bonos argentinos operaban en baja, el analista Gustavo Ber planteó que “los activos domésticos continúan ‘rehenes’ del apetito por riesgo global, el cual se ha venido apagando recientemente, ya que los operadores no detectan drivers que permitan activar apuestas que habiliten una recuperación a partir de las castigadas valuaciones”

En los mercados, creen que la gira de Guzmán por EE.UU. dejó sabor a poco

Ber señaló que “ocurre que los mayores DEG que se recibirían resultan insuficientes para despertar una mayor demanda, aún cuando contribuirían a financiar parte de los vencimientos con organismos del año”, y sostuvo que “la segunda ola y la continuidad de restricciones - junto a un año electoral - postergarían encarar una convergencia en los desequilibrios económicos, así como un acuerdo con el FMI que pueda brindar un panorama de mayor previsibilidad”.

A su vez, Nery Persichini, jefe de estrategia de GMA Capital, evaluó a PERFIL “es importante el valor de DEGs porque más que duplicaría las reservas netas, en la foto implica una mejora en términos al menos de solvencia”.

No obstante, minimizó el impacto: “los DEGs que nos transferirán es un monto muy similar a los vencimientos que tiene este año Argentina con el FMI, por lo cual ese aire provisorio se evapora rápidamente si es que se le paga al organismo”.

El informe de GMA indicó que al contabilizar los DEGs, “las reservas brutas se incrementarían un 11%, en tanto, las reservas netas se abultarían en 116%.

“Pero, las reservas netas líquidas, que representan la verdadera capacidad de acción de la autoridad monetaria, permanecerían sin cambios y en rojo”, destacó.

En este marco, fundamentó que que “más allá que la asignación de DEGs oficiaría de maná caído del cielo para las golpeadas reservas netas y la capacidad de solvencia del gobierno, los activos argentinos siguieron pesados en las últimas ruedas” porque “paradójicamente, los dólares del Fondo permitirían que Argentina dilatara las instancias de incomodidad relacionadas con saldar cuentas con la inexorable restricción presupuestaria” y “ haría oídos sordos a los problemas macro (desequilibrio fiscal y monetario, y crecimiento) y microeconómicos (política de precios e ingresos) que se acumulan debajo de la alfombra, pero que dejan su estela sobre diversas variables del mercado, especialmente el riesgo país (que roza los 1.600 puntos) y los bonos”.

Por su parte, José Echagüe, analista de Consultatio razonó: “Lo que me preocupa no es tanto la potencialidad de caída de los bonos, sino que no suban nunca. Argentina es un país que no tiene vencimientos de corto plazo, tiene despejado su cronograma de vencimientos en dólares y aún así los bonos están en niveles bajos, practicamente consistentes con una expectativa de default altísima, y es porque Argentina no tiene sustentabilidad macro, algo que yo esperaría que venga de la mano de un acuerdo con el FMI”.

Caída de bonos argentinos y nueva suba del riesgo país

En este escenario, el economista afirmó que el envío de DEGs a Argentina “da aire para este año porque equivale prácticamente al monto de vencimientos con el FMI en 2021” y advirtió que “si eso no estuviese, la situación sería mucho peor”.

Cuando llegarán efectivamente los DEGs es la incógnita. El análisis de GMA Capital recordó que “la última asignación general fue evaluada por el directorio del FMI entre abril y junio de 2009, pero recién en agosto de ese año la partida fue desembolsada. Es decir, pasaron 5 meses entre el momento en que se apoyó la decisión y el giro del efectivo”.

“En caso de que el delay se repitiera, los DEGs no llegarían a tiempo para repagar en mayo los USD 2.418 millones en concepto de intereses y capital al Club de París. Tampoco estarían disponibles antes de que finalice el período de gracia de 2 meses.

Guzmán ultima detalles de su viaje a Europa para renegociar con el Club de París

Sin embargo, “podrían solventar el 87% de los pagos a organismos internacionales entre septiembre y diciembre sin demandar el uso de reservas genuinas. En especial, podría pagarse la totalidad de lo adeudado en capital e intereses al FMI en esos meses (USD 4.124 millones)”

En sintonía, la consultora FMyA, estimó que los U$S4.300 millones de nuevos DEGs que daría el FMI para Argentina “entrarían en Julio/agosto, y estos fondos calzarían con los pagos que hay que hacerle al FMI”, pero “no así con el vencimiento completo” al Club de Paris del 30 de mayo”

“Para este pago, el Gobierno puede recurrir a los U$S1.039 millones de DEGS que hay en el BCRA y lo que compre de reservas Netas en los próximos 2 meses”, especuló.