Sin rastros de Stargate, el proyecto que anunció Presidencia antes de las legislativas

El 10 de octubre de 2025 –dos semanas antes de las elecciones legislativas–, la Oficina del Presidente celebraba en X (ex Twitter), el lanzamiento de Stargate, “un proyecto pionero de infraestructura de inteligencia artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global” y en el que están involucradas la empresa OpenAI (creadora de ChatGPT) y la argentina Sur Energy, que opera en el sector de infraestructura y energía. Según el mismo posteo, el plan supondría una inversión de hasta US$ 25 mil millones y estaría estructurado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El monto es el mismo que la empresa estatal YPF presentó la semana pasada para Vaca Muerta, y el mayor proyecto bajo este sistema hasta el momento, destacó la compañía en un comunicado. Pero sobre aquella inversión de octubre el Gobierno todavía no tiene nada para comunicar: el Ministerio de Economía reconoció a PERFIL que no existe, siete meses después, ninguna resolución que haya efectivizado esa declaración de intenciones.

“Stargate no está presentado. No lo incluimos ni siquiera en los ‘anunciados’ porque realmente no había ninguna mención a tiempos, montos o localidades”, afirmó a este medio Darío Clemente, investigador del Conicet y miembro del Observatorio del RIGI de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que realiza un seguimiento de las inversiones en el marco del RIGI a través de un rastreo y cruce de datos entre medios, declaraciones de las empresas y pedidos de acceso a la información pública. A hoy, explicó Clemente, hay 17 proyectos aprobados y 23 en evaluación: ninguno de ellos es Stargate. “No hay información actualizada fidedigna sobre Stargate, más allá de ese anuncio en periodo electoral”, aunque “claramente podría reactivarse si avanza el Súper RIGI”, advirtió.

Los proyectos aprobados se publican en el Boletín Oficial. Desde el Ministerio enfatizaron a este medio que no darán información hasta entonces. “No hay transparencia alguna sobre los proyectos que están siendo analizados por el comité y cómo”, añadió el investigador.

PERFIL intentó reconstruir, entonces, lo que sucedió después del 10 de octubre de 2025 con esta inversión.

Una carta de intención. “Tremenda noticia. El presidente Javier Milei es un polo de atracción de nuevas inversiones”, celebraba el día del anuncio el ministro de Economía en su cuenta de la red social X. En la publicación Caputo felicitaba especialmente a Demian Reidel, hasta febrero de este año titular de Nucleoeléctrica SA y ahora imputado penalmente e investigado por los gastos con tarjetas de crédito corporativas mientras estuvo a cargo de la empresa estatal.

Pero después de esas publicaciones el proyecto no volvió a figurar entre los posteos oficiales. En ese primer anuncio el Ejecutivo informaba que esta inversión sería “capaz de albergar la próxima generación de computación con IA” y alcanzar hasta 500MW de capacidad. En ese momento la empresa Argentina Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para la construcción del data center.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, también lo notificó desde San Francisco, Estados Unidos, a través de un video: “Nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy”, explicaba. Sin dar mayores precisiones sobre esos planes, agregó que era el primer proyecto Stargate en América Latina, “una región llena de talento, creatividad y ambición”.

La compañía local no tardó en publicarlo en su página web y en sus redes sociales. Fue allí donde PERFIL consiguió los teléfonos de los encargados de prensa tanto de esta empresa como de su socia internacional, OpenAI, a quienes contactó para conocer los avances del proyecto. No hubo respuestas: de parte de OpenAI derivaron el mensaje a la representante de Latinoamérica bajo el argumento de que esos contactos de prensa eran solamente para el momento del anuncio. Sin contestación de las representantes de Argentina ni de la región, este medio insistió con Sur Energy, pero con la misma suerte: la consulta fue redirigida, según afirmaron, hacia “la única persona que podría brindar toda la información”. Esa persona tampoco contestó.

En su Linkedin Sur Energy tiene apenas tres publicaciones: las tres datan de hace más de seis meses y todas están referidas al proyecto de Stargate. No hay nada antes o después de eso. Uno de los posteos es una entrevista con el cofundador de la sociedad, Emiliano Kargieman, en Infobae. “Lo que estamos haciendo ahora es identificando el lugar, buscando los recursos que necesitamos para construir el data center, que no vienen de OpenAI sino de fondos de inversión”, detalló. Mediante la carta de intención OpenAI se comprometió a comprar el poder de cómputo que va a tener ese data center, explicó.

“La idea es comenzar a construirlo en 2026 y tenerlo operativo a principios de 2027”, para luego “empezar a escalarlo hasta su capacidad máxima, lo que sería equivalente a una inversión de unos US$ 25 mil millones”. Conseguir ese dinero no sería un gran problema, afirmaba, ya que “hoy hay mucho capital disponible para inversión en infraestructura digital”. En varios momentos de la entrevista reconoció que sin el RIGI esa inversión no sería posible.

En el reportaje adelantó que ya tenían contratos con otras dos empresas para la provisión de energía en el data center: Central Puerto y Genneia. Esta última anunció efectivamente que había firmado un memorando de entendimiento con Sur Energy y OpenAI con ese fin. PERFIL intentó rastrear con este socio los posibles avances o localización de la inversión, pero tampoco obtuvo respuesta.

Posibles costos y beneficios del proyecto. Sobre la cantidad de empleos que este plan podría generar el empresario argentino afirmó que la construcción demandaría miles de puestos de trabajo, aunque cuando ya esté operativo esa cifra bajaría a unos cien, ya que lo que se requiere es personal de mantenimiento. “El empleo directo que esto va a generar no es la razón para hacerlo”, aseveró.

En el momento del anuncio la empresa evaluaba la instalación en tres provincias: Neuquén, Río Negro y Chubut. “Tenemos una serie de lugares identificados que tienen que cumplir una serie de características”, explicaba el cofundador de Sur Energy. Entre ellas, acceso a líneas de alta tensión y al agua. Sobre este tema aseguró además que, si bien los data center históricamente consumieron una gran cantidad de este recurso, Stargate funcionaría con un ciclo cerrado en el que la utilización de agua se reduce considerablemente.

Al respecto, desde el Observatorio del RIGI explicaron que no tienen estudiadas en detalle las implicancias medioambientales de Stargate en particular ya que, “como todos los proyectos del RIGI, la opacidad es total”.