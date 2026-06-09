La atención de los mercados globales está puesta esta semana en un evento que promete marcar un punto de inflexión en la historia bursátil: la salida a bolsa de SpaceX, prevista para el próximo 12 de junio en el Nasdaq. La compañía fundada por Elon Musk debutaría con una valuación cercana a los US$ 1,77 billones, lo que la convertiría desde el primer día en una de las empresas más valiosas del planeta y en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia.

El entusiasmo por la operación ayudó a sostener el tono positivo en Wall Street, donde los principales índices operan en alza impulsados además por la recuperación de las acciones vinculadas a inteligencia artificial.

Actualmente, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,47% al alza.

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La mayor salida a bolsa de la historia

De acuerdo con un informe elaborado por IOL Inversiones, SpaceX llegaría al mercado con un precio estimado de US$ 135 por acción y 555,5 millones de acciones a cotizar, lo que implicaría una valuación inicial cercana a los US$ 1,77 billones. De concretarse en esos términos, la compañía se posicionaría desde su debut entre las empresas más valiosas del planeta.

La operación tiene características poco habituales. SpaceX demoró 24 años en llegar al mercado bursátil, muy por encima de los seis o siete años que tardaron en promedio las grandes tecnológicas estadounidenses. Hasta ahora, la empresa había logrado financiar su crecimiento mediante capital privado y sucesivas rondas de inversión a valuaciones crecientes.

Según el informe de IOL, el factor que terminó inclinando la balanza hacia una salida a bolsa fue el fuerte crecimiento de los proyectos vinculados a inteligencia artificial. La expansión de xAI y las inversiones en infraestructura tecnológica demandan recursos que ya no pueden sostenerse únicamente con el flujo operativo generado por Starlink.

La apuesta más ambiciosa de Elon Musk

"El 12 de junio es, básicamente, el momento en que SpaceX deja de ser una promesa privada y pasa a ser un activo público, sometido todos los días al veredicto del mercado", explicó Maximiliano Ramírez, ex subsecretario de Programación Macroeconómica para PERFIL.

Según el economista, el interés de los inversores es enorme y probablemente se traduzca en una fuerte volatilidad durante las primeras ruedas. "Hay una combinación de fuerte demanda institucional y entusiasmo minorista. Eso suele anticipar movimientos de precio importantes desde el primer día", señaló.

Tres negocios bajo una misma acción

El reporte de IOL Inversiones destaca que SpaceX se apoya actualmente en tres unidades de negocio con dinámicas muy diferentes. El principal es Starlink, su red de internet satelital, que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios y genera más del 60% de los ingresos de la compañía. Se trata de la unidad más rentable y la principal fuente de generación de caja.

A ello se suma el negocio aeroespacial tradicional, que incluye los cohetes Falcon, las cápsulas Dragon y el programa Starship. Aunque factura cerca de US$ 4.000 millones anuales, continúa mostrando pérdidas operativas debido al fuerte gasto en investigación y desarrollo.

El tercer pilar es xAI, la apuesta de Musk por la inteligencia artificial. Si bien todavía genera ingresos limitados, demanda enormes inversiones en infraestructura tecnológica, convirtiéndose hoy en el principal foco de consumo de caja del grupo.

Durante 2025, los ingresos consolidados de SpaceX crecieron 33% hasta los US$18.700 millones, aunque la empresa registró pérdidas netas por US$ 4.900 millones, en gran parte asociadas a la expansión de sus negocios de IA.

La fiebre de las IPO de inteligencia artificial

La inminente salida a bolsa de SpaceX también coincide con un renovado entusiasmo de los inversores por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Según la agencia AFP, en los últimos días, tanto OpenAI como Anthropic confirmaron haber iniciado de manera confidencial los trámites preliminares para una eventual oferta pública de acciones en Estados Unidos.

OpenAI, creadora de ChatGPT, informó que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un formulario S-1 confidencial, mecanismo que permite avanzar con la aprobación regulatoria sin divulgar información financiera sensible al mercado. La compañía aclaró que todavía no definió una fecha para el debut bursátil.

"Una salida a bolsa es un hito, no un destino; es simplemente otro medio de captar fondos", afirmó recientemente Sarah Friar, directora financiera de OpenAI.

Anthropic, desarrolladora del modelo Claude y considerada actualmente una de las principales competidoras de OpenAI, realizó un anuncio similar una semana antes. Ambas empresas buscan recursos para financiar una carrera cada vez más costosa, marcada por la necesidad de atraer talento especializado, adquirir millones de procesadores y construir enormes centros de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Los contratos que respaldan la apuesta por la IA

Uno de los argumentos centrales detrás de la valuación de SpaceX es la posibilidad de convertir su infraestructura tecnológica en una de las plataformas de procesamiento de datos más importantes del mundo.

A los ingresos generados por Starlink y sus negocios aeroespaciales se suman ahora contratos multimillonarios vinculados a inteligencia artificial. El más reciente fue firmado con Google, que acordó pagar US$ 920 millones mensuales hasta junio de 2029 para alquilar aproximadamente 110.000 procesadores gráficos de Nvidia. El acuerdo podría representar cerca de US$ 30.000 millones durante toda su vigencia.

La compañía comenzará a abonar la tarifa completa desde octubre de 2026 y utilizará esa capacidad para potenciar el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial Gemini.

El acuerdo se suma al contrato anunciado semanas atrás con Anthropic, que comprometió pagos por US$1.250 millones mensuales para utilizar uno de los principales centros de datos de SpaceX en Memphis, Tennessee.

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Una valuación que mira al futuro

Para Ramírez, el aspecto más llamativo de la operación es que el mercado está dispuesto a valorar la empresa principalmente por lo que podría llegar a ser, más que por sus resultados actuales.

"Hoy el mercado está mirando una valuación de entre 1,75 y 2 billones de dólares. No es una valuación que se explique por los resultados actuales, sino por lo que se espera que SpaceX llegue a ser. En definitiva, el mercado está comprando futuro, no presente", sostuvo.

En la misma línea, desde IOL Inversiones sostuvieron que "la pregunta ya no es cuánto vale SpaceX sino cuánto se le está pidiendo valer", al advertir que una parte sustancial de la valuación se encuentra respaldada por las expectativas asociadas al negocio de inteligencia artificial.

Ramírez considera además que el impacto podría extenderse mucho más allá de la propia empresa. "Si la operación sale bien, puede reactivar el mercado de IPOs para muchas compañías que están esperando condiciones más favorables. Pero también puede absorber una enorme cantidad de capital disponible y generar competencia con otras historias de crecimiento, especialmente en inteligencia artificial", afirmó.

Consultado sobre si el entusiasmo responde a fundamentos o al fenómeno Musk, el economista sostuvo que existen elementos de ambos factores. "Fundamentals hay: Starlink como generador de ingresos, liderazgo en lanzamientos y una integración vertical muy difícil de replicar. Pero también hay un componente evidente de narrativa. Elon Musk tiene una capacidad única para transformar proyectos de largo plazo en activos que el mercado está dispuesto a comprar hoy", concluyó.

FN