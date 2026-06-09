La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros estableció la estructura de ingresos y las escalas salariales para el personal operativo, de maestranza, administrativo y de conducción de la actividad. Las planillas determinaron los parámetros fijos que rigen de forma obligatoria para la liquidación de las remuneraciones del sector, fijando los básicos correspondientes a cada agrupamiento de tareas.

Nuevo recibo de sueldo: cómo es el formato que deberá usarse tras la reglamentación de la reforma laboral

El esquema previó una segmentación detallada según el nivel de responsabilidad y la especialización de las funciones dentro de las empresas de transporte. Los nuevos montos reemplazan a los esquemas anteriores y constituyen el piso salarial legal que deben percibir los trabajadores en sus respectivos recibos de sueldo.

Los sueldos básicos de conducción y personal operativo del sector

Las planillas salariales vigentes determinaron los siguientes montos básicos y adicionales para la totalidad de las categorías de la actividad, abarcando tanto al personal de viaje como a las funciones de asistencia en tierra:

- De Primera Categoría: dispone de un sueldo básico por mes de $1.017.089,13 y un valor por día de $42.378,71. En caso de realizar tareas adicionales, el monto para las horas extras al 50% quedó fijado en $7.946,01, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $10.594,68.

- De Segunda Categoría: cuenta con un sueldo básico por mes de $998.964,21 y un valor por día de $41.623,51. Al momento de calcular los recargos, las horas extras al 50% pasaron a $7.804,41 y las horas extras al 100% totalizaron $10.405,88.

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- De Tercera Categoría: percibe un sueldo básico por mes de $980.820,95 y un valor por día de $40.867,54. El esquema de liquidación pautó un pago de $7.662,66 por cada una de las horas extras al 50% trabajadas, acoplando un valor de $10.216,89 para las horas extras al 100%.

- Grúa h/ 10 T y autoelevadores: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.035.221,66 y un valor por día de $43.134,24. Las planillas de control determinaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $8.087,67, fijando un costo de $10.783,56 para las horas extras al 100%.

- Grúa más de 10 y h/ 20 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.138.743,83 y un valor por día de $47.447,66. Al computar los servicios suplementarios en el mes, las horas extras al 50% se liquidarán a $8.896,44, mientras que el valor de las horas extras al 100% quedó establecido en $11.861,92.

- Grúa más de 20 y h/ 35 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.184.293,58 y un valor por día de $49.345,57. El cuadro técnico del convenio fijó que las horas extras al 50% se paguen a $9.252,29, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $12.336,39.

- Grúa más de 35 y h/ 45 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.231.665,32 y un valor por día de $51.319,39. Los recargos por turnos especiales determinaron un valor de $9.622,39 para las horas extras al 50% y de $12.829,85 para las horas extras al 100%.

- Grúa más de 45 y h/ 55 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.280.931,93 y un valor por día de $53.372,16. Para este segmento del personal, el pago de las horas extras al 50% se estableció en $10.007,28, mientras que el tope para las horas extras al 100% se fijó en $13.343,04.

- Grúa más de 55 y h/ 70 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.344.978,53 y un valor por día de $56.040,77. La estructura salarial determinó que las horas extras al 50% se ubiquen en $10.507,64 y las horas extras al 100% totalicen $14.010,19.

- Grúa más de 70 y h/ 90 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.412.227,46 y un valor por día de $58.842,81. El personal bajo este escalafón percibirá un monto de $11.033,03 por las horas extras al 50% y de $14.710,70 por las horas extras al 100%.

- Grúa más de 90 y h/ 110 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.482.838,83 y un valor por día de $61.784,95. El desglose técnico fijó una remuneración de $11.584,68 para las horas extras al 50% junto a un valor de $15.446,24 para las horas extras al 100%.

Qué datos no pueden faltar en los recibos de sueldo digitales, según la reforma laboral

- Grúa más de 110 y h/ 140 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.556.980,77 y un valor por día de $64.874,20. En los supuestos de extensión de la jornada, las horas extras al 50% se liquidarán a $12.163,91, en tanto que las horas extras al 100% se calcularán en $16.218,55.

- Grúa más de 140 y h/ 170 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.634.829,81 y un valor por día de $68.117,91. La grilla convencional determinó un importe para las horas extras al 50% de $12.772,11, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $17.029,48.

- Grúa más de 170 y h/ 300 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.716.571,30 y un valor por día de $71.523,80. Al realizar tareas fuera del horario general, las horas extras al 50% pasaron a $13.410,71 y las horas extras al 100% alcanzaron $17.880,95.

- Grúa más de 300 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.853.897,00 y un valor por día de $77.245,71. El cuadro normativo pautó un valor de $14.483,57 para las horas extras al 50% y una remuneración de $19.311,43 para las horas extras al 100%.

- Encargado: cuenta con un sueldo básico por mes de $955.920,24 y un valor por día de $39.830,01. Las planillas firmadas asignaron un precio de $7.468,13 para las horas extras al 50% y un costo de $9.957,50 para las horas extras al 100%.

- Recibidor y/o Clasificador de guías: dispone de un sueldo básico por mes de $946.802,21 y un valor por día de $39.450,09. Al computar los servicios suplementarios, las horas extras al 50% se liquidarán a $7.396,89, en tanto que las horas extras al 100% se fijaron en $9.862,52.

- Embaladores. Peones especializados de mudanza y/o reparto: percibe un sueldo básico por mes de $937.870,63 y un valor por día de $39.077,94. El personal contará con un ingreso de $7.327,11 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $9.769,49 para las horas extras al 100%.

- Recolectores de residuos y limpieza: cuenta con un sueldo básico por mes de $937.870,63 y un valor por día de $39.077,94. La estructura determinó un pago de $7.327,11 por cada una de las horas extras al 50%, acoplando un valor de $9.769,49 para las horas extras al 100%.

- Peones: dispone de un sueldo básico por mes de $928.199,73 y un valor por día de $38.704,99. Las planillas de control fijaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $7.257,19 y las horas extras al 100% totalicen $9.676,25.

- Peones generales de Barrido y Limpieza: percibe un sueldo básico por mes de $928.199,73 y un valor por día de $38.704,99. En caso de realizar servicios suplementarios, el monto para las horas extras al 50% quedó fijado en $7.257,19, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $9.676,25.

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- Ayudantes mayores de 18 años: cuenta con un sueldo básico por mes de $911.117,15 y un valor por día de $37.963,21. Al momento de calcular los recargos por tareas fuera de la jornada regular, las horas extras al 50% pasaron a $7.118,10 y las horas extras al 100% alcanzaron $9.490,80.

Personal operativo del transporte de clearing, carga postal y correo privado

- Operador de Servicios: dispone de un sueldo básico por mes de $1.082.223,10 y un valor por día de $45.092,63. El esquema de liquidación pautó un monto de $8.454,87 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $11.273,16 para las horas extras al 100%.

- Distribuidor domiciliario: percibe un sueldo básico por mes de $985.032,30 y un valor por día de $41.043,01. Las planillas asignaron una remuneración de $7.695,56 para las horas extras al 50% y un costo de $10.260,75 para las horas extras al 100%.

- Auxiliar Operativo de 1ª: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.013.997,86 y un valor por día de $42.249,91. Los recargos determinaron un valor de $7.921,86 para las horas extras al 50%, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $10.562,48.

- Auxiliar Operativo de 2ª: dispone de un sueldo básico por mes de $965.067,21 y un valor por día de $40.211,13. El cuadro técnico del convenio fijó un importe de $7.539,59 para las horas extras al 50% y estableció un valor de $10.052,78 para las horas extras al 100%.

Personal operativo del transporte de caudales

- Chofer de camión blindado: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.093.499,86 y un valor por día de $45.562,49. Las planillas de control determinaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $8.542,47, fijando un costo de $11.390,62 para las horas extras al 100%.

- Chofer con firma: dispone de un sueldo básico por mes de $1.174.393,59 y un valor por día de $48.933,07. Al computar los servicios suplementarios en el mes, las horas extras al 50% se liquidarán a $9.174,95, mientras que el valor de las horas extras al 100% quedó establecido en $12.233,27.

- Custodio de unidad blindada: percibe un sueldo básico por mes de $948.054,69 y un valor por día de $39.502,28. El cuadro técnico fijó que las horas extras al 50% se paguen a $7.406,68, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $9.875,57.

- Auxiliar Operativo de 1ª: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.397.654,72 y un valor por día de $58.235,61. Los recargos por turnos especiales determinaron un valor de $10.919,18 para las horas extras al 50% y de $14.558,90 para las horas extras al 100%.

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- Auxiliar Operativo de 2ª: dispone de un sueldo básico por mes de $973.593,01 y un valor por día de $40.566,38. El pago de las horas extras al 50% se estableció en $7.606,20, mientras que el tope para las horas extras al 100% se fijó en $10.141,60.

Personal de taller y/o mantenimiento

- Oficial de Primera: percibe un sueldo básico por mes de $1.132.762,48 y un valor por día de $47.198,44. La estructura salarial determinó que las horas extras al 50% se ubiquen en $8.849,71 y las horas extras al 100% totalicen $11.799,61.

- Oficial completo de taller: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.074.073,30 y un valor por día de $44.753,05. El personal bajo este escalafón percibirá un monto de $8.391,20 por las horas extras al 50% y de $11.188,26 por las horas extras al 100%.

- Oficial: dispone de un sueldo básico por mes de $1.021.166,49 y un valor por día de $42.548,60. El desglose técnico fijó una remuneración de $7.977,86 para las horas extras al 50% junto a un valor de $10.637,15 para las horas extras al 100%.

- Medio Oficial: percibe un sueldo básico por mes de $964.655,66 y un valor por día de $40.193,99. En los supuestos de extensión de la jornada, las horas extras al 50% se liquidarán a $7.536,37, en tanto que las horas extras al 100% se calcularán en $10.048,50.

- Oficial Gomero: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.021.166,49 y un valor por día de $42.548,60. La grilla convencional determinó un importe para las horas extras al 50% de $7.977,86, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $10.637,15.

- Medio Oficial gomero: dispone de un sueldo básico por mes de $964.655,66 y un valor por día de $40.193,99. Al realizar tareas fuera del horario general, las horas extras al 50% pasaron a $7.536,37 y las horas extras al 100% alcanzaron $10.048,50.

- Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: percibe un sueldo básico por mes de $964.655,66 y un valor por día de $40.193,99. El cuadro normativo pautó un valor de $7.536,37 para las horas extras al 50% y una remuneración de $10.048,50 para las horas extras al 100%.

Personal administrativo y maestranza

- Administrativo de Primera Categoría: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.012.138,40 y un valor por día de $42.122,43. Las planillas firmadas asignaron un precio de $7.907,33 para las horas extras al 50% y un costo de $10.543,11 para las horas extras al 100%.

- Administrativo de Segunda Categoría: dispone de un sueldo básico por mes de $973.593,01 y un valor por día de $40.566,38. Al computar los servicios suplementarios, las horas extras al 50% se liquidarán a $7.606,20, en tanto que las horas extras al 100% se fijaron en $10.141,60.

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- Administrativo de Tercera Categoría: percibe un sueldo básico por mes de $937.870,63 y un valor por día de $39.077,94. El personal contará con un ingreso de $7.327,11 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $9.769,49 para las horas extras al 100%.

- Administrativo de Cuarta Categoría: cuenta con un sueldo básico por mes de $920.026,92 y un valor por día de $38.334,46. La estructura determinó un pago de $7.187,71 por cada una de las horas extras al 50%, acoplando un valor de $9.583,62 para las horas extras al 100%.

- Maestranza y/o serenos: dispone de un sueldo básico por mes de $920.026,92 y un valor por día de $38.334,46. Las planillas de control fijaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $7.187,71 y las horas extras al 100% totalicen $9.583,62.

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