Trabajadores rurales en condiciones de explotación: productores y gremio están en crisis

Seis trabajadores rurales que habían llegado desde Tucumán a Río Negro con la promesa de un empleo estuvieron durante horas a la deriva en la ruta Nº 22. “Estábamos trabajando para una gran empresa que no nos tenía en buenas condiciones: teníamos un baño para 25 personas, nos corrieron por reclamar nuestros derechos”, contaron en un video que enviaron a PERFIL. “Nos dejaron en el medio de la ruta. Nos hicieron firmar una especie de renuncia, pero no estábamos registrados. Conseguimos un amigo que nos está dando una habitación hasta que encontremos un lugar para trabajar y no volver a Tucumán con las manos vacías”, explicaron.

Hasta ese lugar los había llevado hace una semana un contratista, que se quedaba con parte de su ingreso diario. Pero hasta no llegar a destino los trabajadores rurales no tenían conocimiento de hacia dónde iban o para quién trabajarían, aseguraron. Las condiciones prometidas eran muy diferentes a la realidad que encontraron. “Tengo temporadas anteriores en Río Negro, pero para esta firma era el primer año, nos pintaron un arcoíris y no pasó nada”, comentó uno de ellos. Durante los primeros días no tenían agua. “El baño no tenía puerta, dormíamos a la par del baño: imagínense 25 personas en un mismo baño, sin puertas”, agregaron.

En un video que compartieron con PERFIL mostraron el hacinamiento en el que vivían. No son los únicos casos ni es la primera vez que esto pasa, pero el contexto es particular: productores del Alto Valle, en las provincias de Neuquén y Río Negro, habían manifestado a este medio que está en duda la cosecha de millones de kilos de fruta, porque los costos de la producción están por encima de lo que las empresas exportadoras o las comercializadoras están dispuestas a pagar por kilo, y porque el consumo interno bajó. A la par, también cayeron las exportaciones de manzanas y peras. Después de esa denuncia pública, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se comprometió a llevar el reclamo de los productores al Gobierno nacional.

Mientras tanto, la llegada de trabajadores no merma: son entre 15.000 y 18.000 quienes todos los años migran a diferentes provincias para trabajar en la cosecha. Algunos con la promesa de trabajo, otros a buscar.

“La provincia de Tucumán les paga el viaje para que vengan a cosechar. Para sacarse a esas 15.000 almas de allá, que no tienen trabajo, las trasladan para acá”, advirtió Edgar Artero, productor frutícola de la zona. “Pero acá no es seguro que vaya a haber trabajo. Los colectivos vienen, descargan y se van”. Por otro lado, explicó, “la cosecha casi no ha empezado, las empresas no pagan, algunas todavía no arreglaron lo del año pasado”, concluyó.

“Río Negro recibe por año, entre los meses de enero a abril, aproximadamente a 18.000 trabajadores migrantes de diferentes provincias del norte. Vienen a trabajar en la cosecha”, explicó a este medio Facundo Fernández, Secretario de Fruticultura de esa provincia.

El funcionario agregó que mantienen reuniones permanentes con la Federación de productores que nuclea a todas las cámaras y que “la situación es crítica por los costos y la falta de financiación para capital de trabajo. Hace unos días acompañamos un pedido que hizo la Federación de Productores desde el gobierno provincial solicitando reducción impositiva, créditos blandos para capital de trabajo e incorporación de tecnología”. Si bien afirmó que “la cosecha está en curso y se va a completar”, también sostuvo que “la situación para todos los productores es crítica y con este tipo de cambio y sin herramientas financieras, estamos en riesgo de ir a la venta por debajo de los costos de producción”.

Por ahora, la cantidad de trabajadores migrantes que llegaron a la provincia está dentro de lo normal, explicó. Pero, “cuando la situación es compleja por falta de poder adquisitivo, como puede ser este año, vienen más desde el norte o llegan antes de tiempo”, sintetizó.

A la situación económica y de los productores se suma otra que agrega complejidad a la situación de los trabajadores migrantes: el gremio que los debería defender, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) está en medio de un conflicto. El Movimiento de Recuperación de la UATRE solicitó en varias oportunidades a la Secretaría de Trabajo que intervenga la institución y designe a nuevas autoridades hasta tanto no se resuelva en la Justicia la causa por la que se lo investiga a José Voytenco, actual titular del sindicato, por la utilización de los fondos de esa entidad.

“Hace más de un año que los trabajadores del partido de General Alvarado están sin representación gremial, lo que lleva a que un 80% no estén registrados”, comentó a PERFIL Maximiliano Merlo, que fue subdelegado regional del sudeste de la provincia de Buenos Aires y que, según relató, fue desplazado del cargo por una resolución. Su caso se presentó a la Justicia, que “resolvió que me reincorporen, cosa que no cumplieron”, afirmó.

“Los trabajadores están sin representación gremial por no pensar igual que José Voytenco. Entonces no pueden reclamar nada a nadie y tienen aceptar las condiciones laborales que los empleadores ponen. Por lo general son trabajadores del norte que llegan con un contrato verbal”, agregó.

PERFIL intentó comunicarse por varios medios con las autoridades de UATRE, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

AB