Donald Trump confirmó los primeros aranceles a 14 países, tras postergar la entrada en vigencia al 1 de agosto

Donald Trump anunció aranceles de entre 25 % y 40% para 14 países, entre los que aparece Japón y la República de Corea. De todos modos, hizo énfasis en que la cifra “es mucho menor de lo que se necesita para eliminar la disparidad del Déficit Comercial que tenemos con su país”. Mediante cartas dirigidas a los líderes de ambos países, Trump indicó que los nuevos aranceles serán independientes de todos los demás aranceles sectoriales.

De todos modos, se esperan aún las definiciones sobre muchos de los socios comerciales de los Estados Unidos, entre ellos la Argentina, situación que mantiene pendientes a los mercados este martes 8 de julio de las conversaciones comerciales. Las definiciones tomadas hasta el momento se tradujeron en optimismo para las bolsas asiáticas esta madrugada, pero con rojo en la rueda del lunes en Wall Street.

En las últimas horas Trump amenazó con aranceles del 10% a países que adhieran a los BRICS y Brasil fue el primero de los países que salió molesto a enfrentar esas versiones.

Trump aplaza hasta el 1 de agosto la entrada en vigor de aranceles tras nuevas negociaciones

Cabe señalar que se esperaba que mañana 9 de julio tuviera lugar la entrada en vigencia de los nuevos aranceles. Sin embargo, el mandatario postergó la fecha hasta el 1 de agosto próximo.

La reacción inicial de los mercados

Tal como señalan algunos operadores internacionales, los aranceles norteamericanos vuelven a convertirse en el principal foco de atención de los mercados y seguirán en este lugar para los próximos días.

Bolsa de Wall Street

"La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense y las preocupaciones geopolíticas han creado las condiciones perfectas para la volatilidad de los mercados", destacaron desde Payden & Rygel al site especializado en trading Investing.

En tanto, analistas de Link Securities, comentaron que el foco está en "la actitud del gobierno de EE.UU., concretamente de su presidente, Donald Trump, con relación a la política arancelaria".

“Estados Unidos ha comenzado a enviar cartas a sus principales socios comerciales para informarles de los aranceles que tendrán que afrontar, y las primeras misivas han ido dirigidas a Corea del Sur y Japón, que han recibido una tasa del 25% que entrará en vigor el 1 de agosto. Por tamaño y producto, los más perjudicados son compañías asiáticas que exportan componentes de electrónica, maquinaria industrial o automoción", señalaron desde Activotrade al mismo sitio especializado.

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Esto implica que, por ahora, el factor tarifas seguirá condicionando el comportamiento de los diferentes mercados financieros, los que se irán moviendo según lo que vaya “comunicando” Trump y su equipo en materia de aranceles en los próximos días.

Cuáles son los 14 países que ya recibieron cartas con los aranceles norteamericanos que comenzarán a correr el 1 de agosto de 2025

Además de Japón y la república de Corea, Donald Trump anunció en sus redes sociales que el gobierno norteamericano ya había enviado cartas similares a los líderes de otros 12 países, entre ellos:

1.Malasia, 2.Kazajistán, 3.Sudáfrica, 4.Myanmar, 5.Laos, 6.Túnez, 7.Indonesia, 8.Bangladesh, 9.Serbia, 10.Bosnia y Herzegovina, 11.Camboya, 12.Tailandia

Según sus comentarios, a todas les informaron que a partir del próximo mes se aplicarán aranceles que oscilarán entre el 25 y el 40 por ciento.

De cuánto serán los aranceles de EEUU para estos 14 países

Los aranceles para:

- Malasia, Kazajistán y Túnez serán del 25%,

- Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina 30%

- Indonesia tendrá un arancel del 32%,

- Bangladesh y Serbia del 35%.

- Camboya y Tailandia será del 36%,

- Laos y Myanmar llegará al 40%.

En las cartas, casi idénticas, Trump pidió a los líderes de estos países que entendieran que la cifra de las tasas arancelarias “es mucho menor de lo que se necesita para eliminar la disparidad del Déficit Comercial que tenemos con su país”, y advirtió que, si estos países elevan sus aranceles en respuesta, Estados Unidos aumentará los suyos en la misma cantidad.

Además, dijo que no habrá aranceles si estos países o sus empresas deciden construir o fabricar productos en Estados Unidos, y que "de hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria... En otras palabras, en cuestión de semanas".

También aseguró que "si desean abrir sus hasta ahora cerrados mercados comerciales a Estados Unidos, y eliminar sus políticas arancelarias, y no arancelarias, y barreras comerciales, consideraremos, quizás, un ajuste a esta carta".

lr