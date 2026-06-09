Para conservar el mismo poder de compra que tenía cuando fue creado hace 62 años, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) debería ubicarse actualmente entre $1.509.000 y $1.838.000. Sin embargo, la remuneración vigente alcanza los $367.800.

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La estimación surge de un trabajo realizado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reconstruyó la capacidad adquisitiva del salario mínimo establecido el 7 de junio de 1964 durante la presidencia de Arturo Illia.

A través de esa norma se fijó por primera vez una remuneración mínima obligatoria para los trabajadores y se creó el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias.

Más de cuatro veces el salario actual

El estudio muestra la magnitud de la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo de las últimas décadas. Tomando como referencia el salario mínimo original de 14.000 pesos establecido en 1964, los investigadores calcularon cuánto debería percibir hoy un trabajador para acceder a una canasta equivalente de bienes y servicios.

El resultado arroja que el SMVM debería ubicarse entre $1,5 millones y $1,8 millones mensuales, una cifra que supera ampliamente los $367.800 vigentes.

Cómo se hizo el cálculo

Ángel Cerra, investigador del CEHEAL y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas y del CBC de la UBA, explicó a PERFIL que los cálculos de actualización no se realizaron tomando los índices generales de inflación.

"En realidad la actualización que hacemos sobre el salario mínimo no toma todos los indicadores de la economía ni los índices de inflación", señaló.

En cambio, el equipo, según comentó Cerra, optó por una metodología basada en tres referencias concretas de consumo y gasto cotidiano: el precio del kilo de asado, el valor del alquiler de un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires y el precio del boleto mínimo de colectivo.

Según detalló, el procedimiento consistió en dividir el salario mínimo fijado por Illia en 1964 —14.000 pesos moneda nacional— por cada uno de esos precios para determinar cuántos kilos de carne podían comprarse, qué porcentaje del alquiler podía cubrirse y cuántos viajes en colectivo permitía financiar.

Posteriormente, los investigadores trasladaron esas mismas relaciones a valores actuales para calcular cuánto debería percibir hoy un trabajador si el salario mínimo mantuviera exactamente la misma capacidad de compra.

"Lo que se hizo fue calcular cuánto sería el importe del salario mínimo vital y móvil si sirviera para comprar la misma cantidad de asado, cubrir el mismo porcentaje de una vivienda de tres ambientes y pagar la misma cantidad de boletos mínimos que se podían pagar en 1964", resumió el especialista.

Cuántos kilos de asado se podían comprar

Para dimensionar el significado de aquella remuneración, el informe compara algunos bienes y servicios representativos de la época. En 1964, un kilogramo de asado costaba 130 pesos. Esto significa que un trabajador que cobraba el salario mínimo podía adquirir alrededor de 107 kilos de carne vacuna con su ingreso mensual. Tomando los valores actuales, medido por el precio del asado, el salario mínimo debería alcanzar aproximadamente los $1.605.000.

Los pesos del alquiler y el transporte sobre el salario

Según el trabajo, alquilar un departamento de tres ambientes bien ubicado en la Ciudad de Buenos Aires costaba alrededor de 7.500 pesos mensuales. En consecuencia, se necesitaba el 53% de un salario mínimo para afrontar ese gasto. Tomando valores actuales, para mantener esa misma relación entre ingreso y vivienda el salario mínimo debería ubicarse en torno a los $1.509.000.

El transporte público también tenía una incidencia significativamente menor sobre los ingresos. El boleto mínimo de colectivo costaba 6 pesos, por lo que un salario mínimo equivalía a unos 2.333 viajes. Replicar hoy esa capacidad de movilidad implicaría un salario cercano a los $1.838.000.

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Cerra también señaló que, más allá de la pérdida de poder adquisitivo, hubo una transformación en la forma en que se concibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

"Cuando fue creado en 1964, se suponía que debía atender las necesidades esenciales de un trabajador y de su grupo familiar, integrado por su cónyuge y dos hijos. Esa era la concepción original que inspiró la norma", explicó.

Sin embargo, el investigador sostuvo que esa función se fue diluyendo con el paso del tiempo. "Desde hace décadas esa utilidad del salario mínimo ha sido abandonada. Hoy suele utilizarse más como un indicador para calcular otras cuestiones que como una remuneración capaz de cubrir efectivamente las necesidades básicas de una familia", afirmó.

Qué establecía la ley de Illia

La normativa sancionada durante el gobierno de Arturo Illia definía al Salario Mínimo, Vital y Móvil como la remuneración mínima que debía percibir todo trabajador en relación de dependencia mayor de 18 años.

La ley establecía que ese ingreso debía ser suficiente para cubrir las necesidades fundamentales del trabajador y su familia, incluyendo alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión social.

Para fijar el monto se tomaba como referencia una familia integrada por dos adultos y dos hijos, contemplando además las diferencias regionales existentes dentro del país.

La norma también prohibía expresamente el pago de salarios inferiores al mínimo establecido y preveía sanciones económicas para los empleadores que incumplieran esa obligación.

FN