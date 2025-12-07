Una pareja de jubilados necesita seis haberes mínimos para subsistir

Una pareja en edad jubilatoria de hasta 74 años que alquila vivienda necesitó, en octubre, $ 1.932.067 para cubrir sus gastos mensuales. Para ese mes, el haber mínimo era de $ 326.304 y en diciembre alcanza los $ 340.879. Sin contemplar el bono congelado en $ 70 mil desde marzo de 2024, la pareja tendría que cobrar seis ingresos como esos para subsistir: contando el adicional, casi cinco. El número surge de la Canasta de Consumo para las Personas Adultas Mayores que lanzó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio divide los hogares en seis categorías. La primera está conformada por una pareja en edad jubilatoria, de hasta 74 años, con vivienda propia: este hogar requeriría $ 1.278.026. Si se sumaran dos ingresos mínimos tampoco alcanza: si se cuenta el bono precisarían poco más de un ingreso mínimo extra.

El segundo hogar está compuesto por una pareja en edad jubilatoria, de hasta 74 años, con vivienda propia y prepaga. Mantenerse les demandaría $ 2.317.270. El tercer nivel es el mencionado más arriba (una pareja de jubilados menores de 75 años que es inquilina). El cuarto hogar es unipersonal: una mujer mayor de 75 años con vivienda propia, que precisó $ 704.600, casi el doble que una jubilación mínima de diciembre con bono incluido.

Si esa misma persona tuviera una vivienda propia y prepaga (hogar cinco) necesitaría $ 1.224.222. Una mujer mayor de 75 años que necesite alquilar,$ 1.185.020: tres ingresosbásicos contando el adicional.

Las canastas que componen el total midenlos costos de alimentos, bienes y servicios básicos del hogar, salud, y bienes y servicios personales. “La canasta alimentaria es definida a partir de una estimación propia que tiene en cuenta los requerimientos calóricos y la relación entre proteínas, grasas e hidratos que debe satisfacer la dieta de este grupo poblacional”, aclaran desde la Defensoría. Se desglosa en lácteos, carnes y derivados, cereales y panificados, azúcar y dulces, aceites, bebidas, entre otros. En cuanto a los servicios básicos del hogar, se cuentan alquiler (en los casos que aplica), expensas, gas, electricidad, agua, comunicaciones y transporte. En salud se contabilizan productos y servicios médicos y terapéuticos y seguros (si aplica según el tipo de hogar).

La canasta de bienes y servicios de mantenimiento del hogar contempla bienes durables para el equipamiento de la vivienda y artículos de limpieza. También figura entre los bienes y servicios personales una estimación de lo que podrían ser pequeños gastos de indumentaria y esparcimiento.

Junto a la canasta de la tercera edad la Defensoría lanzó también el Índice de Precios de Medicamentos (IPM). En promedio, loscostos de los99 productos que se relevaron crecieron 1,7% en octubre y se elevaron un 6,4% desde julio. “Hubo dos componentes que registraron aumentos por encima del promedio: los psicofármacos, con una suba promedio del 2,4%, seguidos por los antibióticos y antisépticos, con el 2,2%. Esos dos tipos de medicamentos también mostraron una variación acumulada superior”, concluyeron.