La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la política de apertura de las importaciones del gobierno libertario, en un posteo en su cuenta de la red social X.

Villarruel señaló que la anulación por parte de la Corte Suprema estadounidense a los aranceles a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump "implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno".

"Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", agregó la vicepresidenta en coincidencia con la visión del presidente norteamericano de proteger la industria local.

Y agregó: "La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios".

"En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo", cerró la vicepresidenta.

