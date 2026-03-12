Estudiá Licenciatura en Comunicación dentro de un medio de comunicación

¿Te imaginás estudiar Comunicación dentro de un medio de comunicación real? La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución académica creada por el Grupo Perfil, propone una formación universitaria innovadora a través de sus carreras de Licenciatura en Comunicación Periodística y Licenciatura en Comunicación Institucional. Ambas cuentan con un plan de estudios actualizado que integra contenidos académicos con una amplia oferta de prácticas profesionales. El inicio de las clases está previsto para el 16 de marzo.

Uno de los principales diferenciales de la USBA es que los estudiantes cursan en un entorno que reproduce el funcionamiento cotidiano de los medios. Durante la carrera, cada alumno tiene la posibilidad de participar en pasantías y experiencias profesionales, lo que les permite conocer de cerca las distintas áreas de la comunicación y adquirir herramientas concretas para su futuro laboral.

Este enfoque combina la formación teórica con la práctica profesional desde el inicio de la carrera. De esta manera, los estudiantes no solo aprenden los fundamentos de la comunicación, sino que también desarrollan experiencia en producción de contenidos, análisis de la información y gestión comunicacional en contextos reales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La USBA es además la única universidad que funciona dentro de una redacción multimedia, donde los docentes son periodistas y profesionales en actividad. Esta característica garantiza una enseñanza actualizada, vinculada con las dinámicas y transformaciones del periodismo digital y de la comunicación contemporánea.

Las aulas se encuentran en la gran redacción de Editorial Perfil, donde semana a semana se producen distintos medios del grupo, como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna. En el mismo espacio también funcionan Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, entre otros proyectos periodísticos que forman parte del ecosistema comunicacional del grupo.

Estudiar en la USBA significa formarse dentro de un medio de comunicación en funcionamiento, con acceso directo a las herramientas, equipos profesionales y dinámicas de producción que caracterizan al trabajo periodístico actual.

Las clases comienzan a fines de marzo y los cupos son limitados, por lo que la universidad invita a los interesados a reservar su lugar con anticipación. En la página oficial se puede consultar el plan de estudios de la carrera de Comunicación Periodística y también toda la información sobre el plan de estudios de la carrera de Comunicación Institucional.

La Universidad del Sur de Buenos Aires es una institución creada por la Fundación del Grupo Perfil, con el objetivo de formar profesionales de la comunicación en contacto directo con la realidad de los medios.

Más información: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463