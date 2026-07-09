9 de julio: el día en que las Provincias Unidas rompieron cadenas con la Corona española

El 9 de julio de 1816 marcó el punto de inflexión definitivo para la actual República Argentina. Aquel martes de invierno, los diputados reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron el Acta de la Independencia, declarando formalmente la ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y cualquier otra dominación extranjera.

La sesión, presidida por el sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, comenzó temprano en la casona de Francisca Bazán de Laguna. Tras intensos meses de discusiones complejas, el secretario Juan José Paso preguntó a los congresistas si deseaban que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España. La respuesta afirmativa fue unánime.

El contexto en el que se gestó la declaración era de extrema fragilidad. El panorama internacional mostraba una restauración absolutista feroz en Europa, con la vuelta al trono del rey Fernando VII, quien pretendía recuperar a sangre y fuego sus antiguas colonias americanas.

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A nivel regional, el escenario no resultaba más alentador. El avance de las tropas realistas por el norte amenazaba con aplastar la revolución, mientras que la frontera oriental sufría la constante presión del Imperio de Portugal. Internamente, las disputas civiles entre el centralismo de Buenos Aires y el federalismo del litoral minaban las bases de la organización.

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San Martín, Belgrano y las tensiones en el Congreso de Tucumán

Desde la gobernación de Cuyo, José de San Martín ejercía una presión constante sobre los congresistas. Para el plan militar del general, que contemplaba el cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú, resultaba jurídicamente indispensable combatir como un ejército de una nación soberana y no como una facción rebelde a la Corona.

Manuel Belgrano también desempeñó un rol clave en el debate político tucumano. Días antes de la declaración, el creador de la bandera expuso ante los diputados la necesidad de adoptar una monarquía constitucional incaica para conseguir el apoyo de las poblaciones originarias y ganar legitimidad ante las potencias europeas.

Si bien la propuesta de Belgrano generó un fuerte entusiasmo inicial entre los representantes altoperuanos y del norte, cosechó un rotundo rechazo por parte de la élite ilustrada de Buenos Aires. La falta de consenso sobre la forma de gobierno definitiva obligó a postergar esa discusión para centrar todos los esfuerzos en el objetivo primordial: la emancipación.

La declaración de la independencia no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que se había iniciado en mayo de 1810. La "máscara de Fernando VII", aquel argumento legal que permitía gobernar en nombre del rey cautivo por Napoleón, ya no se sostenía ni resultaba útil para los fines revolucionarios.

El 9 de julio de 1816 marcó el punto de inflexión definitivo para la actual República Argentina. Los diputados reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron el Acta de la Independencia

El acta original, redactada en español, debió ser traducida rápidamente al quechua y al aimará para garantizar su difusión masiva entre los pueblos del norte y los ejércitos que defendían la frontera. El documento original afirmaba la voluntad de recuperar los derechos de los que las provincias habían sido despojadas por los reyes de España.

La celebración por la Independencia

Los festejos en la ciudad de San Miguel de Tucumán se extendieron durante los días siguientes. Los bailes populares, las marchas militares y las celebraciones civiles coparon las calles de una urbe que se convirtió, de manera temporal, en el epicentro absoluto del poder político del antiguo virreinato.

La consolidación de ese grito requirió todavía de una década de guerras civiles y de fronteras. El costo humano y económico de sostener la decisión tomada en la mesa tucumana configuró el territorio nacional y determinó el destino de varias generaciones de americanos.

No amamos tanto el 9 de Julio

Hoy, la conmemoración de la fecha invita a revisar los consensos básicos que permitieron a un grupo de representantes de regiones diversas deponer intereses sectoriales en pos de una soberanía común. Los documentos de la época reflejan que, más allá de los matices identitarios, la urgencia de libertad fue el motor definitivo.

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